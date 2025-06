McEnroe und Wilander glauben, dass Alcaraz und Sinner besser sind als Nadal oder Federer in ihren besten Zeiten

HQ

Am vergangenen Sonntag schrieb das Finale von Roland Garros mit 5 Stunden und 29 Minuten (der bisherige Rekord lag bei 4 Stunden 48 Minuten aus dem Jahr 1982) Geschichte als das längste aller Zeiten, als Carlos Alcaraz drei Matchbälle abwehrte und das Spiel in einen fünften Satz und einen Super-Tiebreak brachte, in dem er einen verblüfften Jannik Sinner besiegte.

Da drei der fünf Sätze in den Tiebreak gingen und keiner von ihnen das Spiel vollständig dominierte, mit dem echten Gefühl, dass es vor dem letzten Tiebreak in beide Richtungen gehen könnte, halten es viele für das beste Roland-Garros-Finale aller Zeiten oder vielleicht das beste Herreneinzelfinale seit Wimbledon 2008 mit Nadal und Federer, wenn nicht sogar besser.

Einige erfahrene Experten glauben, dass Alcaraz und Sinner ein besseres Niveau haben als der beste Rafa Nadal. Auf TNT Sports John McEnroe, siebenfacher Grand-Slam-Sieger (Finalist von Roland Garros 1984). "Sie wären die Favoriten, um Nadal in seiner besten Form zu schlagen." Der US-Amerikaner glaubt, dass keiner von ihnen 20 oder 24 Grand Slams gewinnen wird, denn das ist sehr schwer zu erreichen, "aber bei diesen beiden ist es so, als würde man auf die NBA schauen und sagen, dass niemand besser sein kann als Michael Jordan. Das Niveau des Tennis ist im Moment das höchste, das ich je gesehen habe."

Ein weiterer ehemaliger Tennisspieler, der Schwede Mats Wilander, der in den 1980er Jahren sieben Grand Slams gewann, darunter dreimal Roland Garros, glaubt ebenfalls, dass Alcaraz und Sinner schneller spielen als Federer und Nadal es je taten. "Sie sind zwei der besten Athleten, die die Menschheit hervorbringen kann, und sie sind auch Tennisspieler", sagte Wilander bei Eurosport.