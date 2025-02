HQ

Trent Alexander-Arnold ist wegen seiner Leistung in Liverpool erneut in die Kritik geraten. Obwohl die Mannschaft am vergangenen Sonntag einen 2:0-Sieg gegen Manchester City feierte und einen großen Sprung nach vorne in Richtung Premier-League-Titel machte, wurde Alexander-Arnold für seine Unfähigkeit kritisiert, Jérémy Doku zu stoppen. Statistiken von Sofascore zeigen, dass Alexander-Arnold nur zwei der 13 Duelle gewann und 12 Mal dribbelte, mehr als jeder andere Spieler in dieser Saison in einem Premier League-Spiel. Außerdem verlor er 17 Mal den Ball und hatte im Schnitt nur eine Passgenauigkeit von 71 %.

Vor ihm brach Doku den entgegengesetzten Saisonrekord: Er absolvierte die meisten Dribblings als jeder andere Spieler in dieser Saison: 15. In der zweiten Spielhälfte, als Manchester City den Ballbesitz im Etihad dominierte und Doku Alexander-Arnold locker überwand, verhinderte nur mangelnde Genauigkeit, dass Manchester City das Spiel auf den Kopf stellte. Wenn das passiert wäre, hätte Trent Alexander-Arnold die meiste Schuld bekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Qualität des 26-Jährigen in Frage gestellt wird, mit Schlagzeilen wie "Sie reden davon, dass er zu Real Madrid geht, aber so wie er verteidigt, geht er zu den Tranmere Rovers (einem Drittligisten)".

In der Tat läuft der Vertrag von Trent Alexander-Arnold in diesem Jahr aus, und obwohl er im Winter nicht gehen will (was ansonsten logisch ist, da Liverpool in diesem Jahr gut positioniert ist, um die Premier League und den Meister zu gewinnen), ist Real Madrid "100% sicher", dass der aus Liverpool stammende Engländer im Sommer für vier Spielzeiten bei Real Madrid unterschreiben wird. Das geht aus Quellen von Cadena Ser hervor: Der Klub betrachtet den Deal als abgeschlossen, und ein Beweis dafür ist, dass Liverpool dem 21-jährigen Conor Bradley auf der gleichen Position bereits Minuten gibt.