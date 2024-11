Salah hat einen Schritt gemacht, um Liverpool zu einem Vertrag zu drängen, warum machen sie also keinen Schritt? Es scheint klar, dass Mohamed Salah bei Liverpool bleiben will, aber Liverpool ist sich da vielleicht nicht so sicher.

HQ Mohamed Salah bescherte Liverpool am vergangenen Sonntag mit zwei Toren einen Sieg (und ein Comeback), inmitten von Gerüchten über seine Zukunft beim Tabellenführer der Premier League. Diese Gerüchte wurden am vergangenen Montag lauter, nachdem Salah einige Kommentare abgegeben hatte, die viele Fans schockierten. Nach dem Spiel sagte er zu alten Reportern: "Nun, wir sind fast im Dezember und ich habe noch keine Angebote erhalten, im Verein zu bleiben. Ich bin wahrscheinlich mehr raus als drin", sagte er. Der Vertrag des Ägypters, der 2017 zum FC Liverpool wechselte, läuft am Ende der Saison aus. Ab dem 1. Januar wäre es ihm gesetzlich erlaubt, einen Vorvertrag als Free Agent zu unterzeichnen. Im Alter von 32 Jahren wurde er von der Saudi Arabia Pro League umworben, unter anderem mit einem Angebot von 150 Millionen Pfund, das Al-Ittihad im Jahr 2023 ablehnte. Salah wurde auch gefragt, ob er von den fehlenden Angeboten enttäuscht sei. "Ich werde nicht so schnell in den Ruhestand gehen, also spiele ich einfach, konzentriere mich auf die Saison und versuche, die Premier League und hoffentlich auch die Champions League zu gewinnen. Ich bin enttäuscht, aber wir werden sehen." Salah "wollte die Öffentlichkeit über seine Frustration informieren" über die fehlenden Angebote von Liverpool Trotz alledem sagte eine Quelle gegenüber BBC Sport, dass der Kontakt zwischen Liverpool und Salahs Agenten, Ramy Abbas Issa, immer noch "positiv" sei. Ein Journalist sagte der BBC auch, dass Salah, der normalerweise nicht gerne mit der Presse spricht, dieses Mal auf Journalisten zugegangen sei. Er glaubt, dass Salah "sich die Dinge von der Seele reden wollte" und sich dafür entschied, direkt mit Reportern zu sprechen, um die Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass er bleiben möchte, und um mehr Druck auf Liverpool auszuüben, einen neuen Vertrag zu bekommen. Laut Opta waren Salahs Tore und Vorlagen in dieser Saison 17 Punkte wert, genug, um Liverpool die Führung zu geben. BBC-Analysten glauben jedoch, dass Liverpool sich Sorgen um Salahs Zustand nach einer dreijährigen Verlängerung machen könnte, wenn er 36 Jahre alt sein wird, oder dass sie vielleicht keinen Präzedenzfall schaffen wollen, der Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold, die ebenfalls in diesem Jahr ihre Verträge beenden, mehr Verhandlungsmacht geben würde, um bessere Gehälter zu erhalten. ph.FAB / Shutterstock