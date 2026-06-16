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Toy Story 5 ist das zweite Mal in dieser Filmreihe, dass wir uns fragen: "War dieser Film wirklich notwendig?" Für viele war Toy Story 3 (2010) ein so perfektes Ende der Trilogie, dass alle den Verstand verloren haben, als Toy Story 4 angekündigt wurde. Aber dann erschien der vierte Film 2019, und obwohl er gemischte Meinungen hinterließ, waren sich die meisten einig, dass er eine lohnenswerte Ergänzung zur Geschichte war, die das neue Leben der Spielzeuge nach Andy zeigte und ein weiteres herzzerreißendes Ende hatte, das als zweitperfektes Ende für das Franchise diente.

Aber jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Toy Story ist zurück, und Woody und Buzz sind wieder vereint. Also, war dieser Film notwendig? Fügt das der Reihe etwas wirklich Revolutionäres hinzu? Untergräbt das das Ende des vorherigen Films? Die Antwort auf diese Fragen ist... Vielleicht nicht, nein, und wahrscheinlich ja. Aber ausnahmsweise möchte ich aufhören, einer dieser Heulsöhne zu sein, die sich über alles beschweren, und einfach genießen, was wir haben, weil es viel zu lieben gibt Toy Story 5 – auch wenn es auch ein paar Schwächen gibt.

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Toy Story 5 ist ein sehr guter Film, wie erwartet voller bewegender Themen, tiefgründiger philosophischer Ideen und unterhaltsamer neuer Charaktere, aber er erreicht nicht die gleichen Höhen wie die exzellenten vorherigen Filme. Deine eigenen Erwartungen und wie viel Wert du der Idee beimst, die Originaltrilogie als makelloses Objekt zu bewahren, sowie alles, was danach kommt, zu fürchten und abzulehnen, falls es deine eigenen Erinnerungen an die Filme verderben könnte, sind die größten Hürden, die zwischen dir und Toy Story 5 stehen könnten.

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Aber diese unnachgiebige, fast religiöse Bindung an die Originale, die bei der Fangemeinde von Toy Story stattfand, aber auch bei anderen Filmreihen wie der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie, ist nichts, worauf man stolz sein kann, und wenn uns all diese Filme etwas beigebracht haben, einschließlich des fünften, dann, dass wir mutig sein und die Veränderungen akzeptieren müssen.

Toy Story 5 spricht über die komplizierten Gefühle von Kindern wie Inside Out

Eines der besten Dinge an dieser Reihe ist, dass die Prämisse der empfindungsfähigen Spielzeuge tatsächlich ein trojanisches Pferd ist, mit dem man mit Kindern über erwachsene Themen wie den Lebenssinn, das Loslassen lernt und den Willen, voranzukommen und Veränderungen zu akzeptieren, zu sprechen. Wenn eines nach vier Filmen klar ist, dann, dass das Leben von Spielzeugen unweigerlich auf Tragödie und Verlust zusteuert: Früher oder später wird ihr Kind erwachsen werden und aufhören, mit ihnen zu spielen, sodass sie auf einem Regal liegen und Staub ansammeln – im besten Fall, weil die meisten die Ewigkeit in einer dunklen Kiste verbringen – und das gilt nur für die Glücklichen, die sich vorher nicht verlaufen oder kaputtgehen.

Alle Filme handeln davon, wie die Spielzeuge lernen, gemeinsam den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen, und dem Paradoxon, dass manchmal auch die schönsten Dinge im Leben die sind, die uns traurig machen. Toy Story 5 ist da keine Ausnahme, aber anstatt sich wieder auf Woody und Buzz zu konzentrieren, liegt der Fokus ganz auf Jessie, der Hauptfigur dieses Films, die sieht, wie ihre geliebte Bonnie sich von ihr entfernt und das Trauma der Verlassenheit durch Emily zurückbringt, wie im herzzerreißenden Rückblendensong von Toy Story 2 zu sehen ist.

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Auch wenn das vielleicht nicht sehr originell ist (es sind sehr ähnliche Konflikte wie in den anderen Filmen), wirkt es nicht repetitiv, weil das Drehbuch immer lustig und unterhaltsam ist, mehrere parallel ablaufende Handlungsstränge hat und vor allem Bonnie mehr Bedeutung schenkt als sie selbst in 3-4 oder Andy in 1-2. Mit mehr als nur ein paar Annahmen aus Inside Out (und noch mehr aus Inside Out 2) ist die achtjährige Bonnie im gesamten Film eine Hauptfigur und durchlebt ebenfalls eine schwere Zeit, da sie mit der Schwierigkeit konfrontiert ist, erwachsen zu werden und Freunde zu finden. So wie Rileys Gefühle ihr in Inside Out halfen, reifer zu werden, gehen Bonnies Spielzeuge auf ein Abenteuer, um sie besser fühlen zu lassen, während sie gleichzeitig mit ihren eigenen Kämpfen zu kämpfen haben. Und es ist wunderschön anzusehen und, wie erwartet, sehr bewegend.

Ein weiterer triumphaler Aspekt des Films ist, dass er endlich ein Thema erforscht, das in den vier vorherigen Filmen immer ignoriert wurde: Technologie und wie sie Kinder beeinflusst, wobei ein Kindertablet namens Seerosenblatt hier der Hauptbösewicht ist. Der Film etabliert eine Art "dunkles Zeitalter für die Spielzeuge", da Technologie (Tablets, Handys) das traditionelle Spiel und die Vorstellungskraft übernimmt und daher Spielzeug von Kindern nicht mehr gewollt wird.

Leider wich der Film den meisten unserer völlig unnötigen Worldbuilding-Fragen aus (wenn ein Spielzeugtablet auch lebendig ist, sind normale Tablets, Handys oder Computer dann auch lebendig? Sind Videospielkonsolen auch noch am Leben? Und die Videospiele und Programme darin?). Aber (jetzt ernsthaft) hat der Film geschickt gezeigt, dass das eigentliche Problem nicht die Technologie selbst ist, sondern wie Technologie unsere persönlichen Beziehungen bestimmt und nicht nur unsere Vorstellungskraft, sondern auch unsere Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, ruiniert hat.

Dennoch steht diese passende Kritik an der Technologie nicht im Mittelpunkt des Films, sondern bildet den Hintergrund der eigentlichen Themen, die Pixar in ihren Filmen immer wieder behandelt hat: die Angst vor dem Verlieren, die Angst vor Veränderungen und die Bedeutung, gut auf unsere menschlichen Verbindungen zu achten. All das wird mit einer sehr unterhaltsamen Geschichte erzählt, die, wie ich sagen würde, etwas besser funktioniert als Toy Story 4, das manchmal eher eine verworrene psychologische Studie über Woody war als ein unterhaltsames, leichtfüßiges Abenteuer, auch wenn der Höhepunkt des vierten Films überlegen war.

Fast alles in Toy Story 5 funktioniert, aber nicht alles ist perfekt. Einige Handlungsstränge wirken etwas schwächer und unpassend, einschließlich Woody selbst: Ich hatte das Gefühl, dass es eine Version des Drehbuchs ohne ihn gab, die dem Ende von Toy Story 4 treu bleibt... Und es war vielleicht gar nicht allzu anders als das endgültige Drehbuch. Auch die Nebenfiguren sind nicht so einprägsam wie in den anderen Filmen. Abschließend, von Pixar, einem Studio, das normalerweise die großen, emotionalen Treffer trifft, gibt es eine Szene, die ich als überhastet und schlecht geschrieben empfand und die mit einer Überarbeitung besser in die Geschichte hätte passen können.

Dennoch sind das kleine Bedenken bei einem Film, der das meiste, was er versucht, perfekt trifft. Seine einzige "Sünde" ist, dass es vielleicht nicht so clever ist wie Toy Story 2, nicht so emotional wie Toy Story 3 oder so tiefgründig wie Toy Story 4. Aber das ist nicht ihre Schuld, und wenn sie weiterhin relevante Geschichten erzählen und wichtige Lektionen lehren, während sie uns so viel Spaß bereiten, wäre ich der Erste in der Reihe für Toy Story 6.