Quentin Tarantino weigert sich, zu schauen Toy Story 4

Geld spricht wirklich. Obwohl Toy Story 3 eine fantastische Möglichkeit war, die Toy Story -Trilogie zu beenden und abzurunden, bedeutete ihr Erfolg offensichtlich, dass Disney mehr wollte, was nur wenige Jahre später zu Toy Story 4 und Toy Story 5 in den kommenden Jahren führte. Einer, der sich weigert, dies zu akzeptieren, ist Quentin Tarantino, der nun verraten hat, dass er sich weigert, den vierten Film zu sehen, weil der dritte brillant ist.

Im Podcast Club Random merkt Tarantino an, dass Toy Story eine der besten Trilogien aller Zeiten ist und dass der erste Film ausgezeichnet war, der zweite noch besser und der dritte großartig und absolut niederschmetternd, was einen vierten völlig unnötig macht.

"Im Fall von Toy Story. Es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wenn man die anderen beiden gesehen hat, ist es einfach verheerend. Aber die Sache ist die, dass sie dann drei Jahre später oder so etwas einen vierten gemacht haben. Ich habe keine Lust, es zu sehen. Du hast die Geschichte buchstäblich so perfekt wie möglich beendet, also nein, es ist mir egal, ob sie gut ist. Ich bin fertig."

Es ist schwer, Tarantino hier zu widersprechen, auch wenn der vierte Toy Story Film auch ein absoluter Knaller ist und beweist, dass die Serie weiter gedeihen kann. Wie stehen Sie zur Toy Story -Reihe?