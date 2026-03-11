Tottenhams Micky van de Ven beschreibt das Spiel gegen Atlético als ein "Weltuntergangsszenario"

HQ

Micky van de Ven hat die gestrige Niederlage gegen Atlético de Madrid als ein "Weltuntergangsszenario" bezeichnet. Tottenhams Secondary-Kapitän fügte hinzu, dass dies persönliche Belastungen gefordert habe, da er sein Handy kaum checkt, außer um mit seiner Familie zu sprechen. "Es ist hart, wirklich hart. Ich muss weitermachen. Das gehört dazu, so ist das Leben, und wir werden sehen, was kommt", sagte der 24-jährige niederländische Verteidiger, der im September 2025 erstmals zum Kapitän der Spurs ernannt wurde.

"Alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Für unseren Torwart ist es natürlich auch schrecklich. Das wünschst du niemandem. 15 Minuten lang haben wir nur Gegentore kassiert, gegen die man wirklich nichts ändern kann", sagte Van de Ven nach dem 5:2-Spiel gegen Atlético de Madrid gegenüber dem niederländischen Sender Ziggo Sport, berichtet von der BBC.

"Ich bin nicht mehr am Handy. Ich bin komplett fertig damit. Nur meine Familie, also wird alles gut", fügte van de Ven hinzu, der beklagte, dass er im Spiel gegen Liverpool am nächsten Sonntag in der Premier League wegen seiner Sperre nicht helfen kann.

Van de Ven kam im August 2023 zu Tottenham Hotspur, wurde in seinem ersten Jahr zum Spieler der Saison von Tottenham ernannt, erlitt jedoch in der folgenden Saison viele Verletzungen. Er half jedoch beim Europa-League-Sieg gegen Manchester United, seinem ersten großen Titel und dem ersten für Tottenham seit 17 Jahren.

In klarer Abstiegsgefahr werden die Tottenham-Fans in den bevorstehenden Heimspielen "große Proteste" machen.