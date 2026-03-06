Tottenham-Fans rufen nach einer weiteren Demütigung wenige Tage vor dem Spiel gegen Atlético Madrid zu "massiven Protesten" auf

HQ

Tottenham Hotspur erlitt gestern Abend eine weitere Demütigung und verlor mit 1:3 gegen Crystal Palace. Die Mannschaft wechselte von einem 1:0-Heimsieg mit einem Tor von Dominic Solanke in der 34. Minute zu zehn Mann, nachdem Micky van de Ven vier Minuten später die Rote Karte sah. Dann fielen alle drei Tore von Crystal Palace zwischen der 40. und 47. Minute in der ersten Halbzeit.

Das bedeutet, dass sie 2026 nach elf Spielen in der Premier League weiterhin sieglos sind – laut BBC ihre schlechteste sieglose Serie zu Beginn eines Kalenderjahres seit 1935.

Die Tottenham-Fans haben genug. In ernsthafter Abstiegsgefahr (16. Platz mit 29 Punkten, nur vor Nottingham Forest mit 28 Punkten, West Ham mit 28 Punkten, Burnley mit 19 Punkten und Wolves mit 16 Punkten) hat der Fanclub Change For Tottenham zu "massiven" Protesten für die bevorstehenden Spiele in Tottenham und Brighton aufgerufen und "eine klare Botschaft gesendet, dass die Anhänger dieses Vereins den Rückgang nicht länger akzeptieren werden, Ausreden und gebrochene Versprechen".

"Warnungen waren keine Negativität, sondern Realität", sagen die Tottenham-Fans

Die Fangruppe verurteilt außerdem, dass Fans, die vor der Ausrichtung des Vereins unter der ENIC Group gewarnt haben, einer Investmentgruppe, die in den letzten zwei Jahrzehnten ihren Anteil am Verein auf fast 87 % erhöht hat, "verspottet und abgetan" wurden, doch inzwischen ist klar, dass diese Warnungen "keine Negativität, sondern Realität" waren.

Tottenhams einziger Rettungspunkt ist, dass sie sich für die Champions League qualifiziert haben und im Achtelfinale auf Atlético de Madrid treffen, beginnend mit einem Auswärtsspiel in Madrid am Dienstag, den 10. März.