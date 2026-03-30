Tottenham Hotspur und Igor Tudor trennten sich nach sieben Spielen und fünf Niederlagen gegenseitig

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Tottenham Hotspur nutzte die Länderspielpause, um die Entlassung von Igor Tudor als Interimstrainer bekannt zu geben, nur anderthalb Monate nachdem der ehemalige Juventus-Trainer für den Premier-League-Klub verpflichtet wurde und Thomas Frank ersetzte. Tudor war nur sieben Spiele verantwortlich, darunter fünf Niederlagen.

Tudors einziger Sieg unter der Spitze von Tottenham war in der Champions League gegen Atlético de Madrid, doch das spielte keine Rolle, da sie dennoch insgesamt verloren und im Rückspiel der letzten 16 ausschieden. Tottenham liegt knapp außerhalb der Abstiegszone auf Platz 17, nur einen Punkt vor West Ham.

"Wir danken Igor, Tomislav und Riccardo für ihre Bemühungen in den vergangenen sechs Wochen, in denen sie unermüdlich gearbeitet haben. Wir erkennen auch die Trauer an, die Igor kürzlich erlitten hat, und unterstützen ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit." Laut BBC hatte der Verein beschlossen, den Trainer nach der 0:3-Niederlage gegen Nottingham Forest am Sonntag, den 22. März, zu entlassen, wollte Tudor aber Zeit geben, um um den Tod seines Vaters zu trauern.

Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass Roberto de Zerbi neuer dauerhafter Cheftrainer wird. Mauricio Pochettino wäre angesichts seiner Vergangenheit beim Verein die ideale Wahl, bleibt aber derzeit der US-amerikanischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft verpflichtet.