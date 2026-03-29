Das Match USA gegen Belgien war wegen der fast identischen Trikots kaum anzusehen

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Die Vereinigten Staaten, einer der Co-Gastgebere der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026, wurden in einem Freundschaftsspiel zweieinhalb Monate vor dem Wettbewerb, im Rahmen der Freundschaftsspiele dieser Woche, von Belgien mit 2:5 deklassiert.

Die US-Fußballmannschaft unter dem Trainer Mauricio Pochettino muss die Begeisterung für die lokalen Fans wecken, die erwarten, dass sie zumindest ihr bestes aktuelles Ergebnis bei der Weltmeisterschaft, das Viertelfinale 2002, erreichen (seitdem war ihr bestes Ergebnis das Erreichen der letzten 16 und sie verpassten die Ausgabe 2018), aber mit Leistungen wie der am Samstag im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Es gibt wenig Grund zur Aufregung.

Das Spiel war für Fans, die im Fernsehen sahen, fast unanschaubar... Denn unerklärlicherweise spielten beide Teams mit nahezu identischen Trikots. Belgien trug hellblau mit rosa Akzenten, während die USA rot-weiße Streifen trugen: Beide Teams stellten erstmals neue Trikots ein, aber die Zuschauer zu Hause konnten kaum unterscheiden, wer wer war, wenn nicht die Hosen gewesen wären, was die Fans wütend machte, und das belgische Fernsehen entschuldigte sich bei den Zuschauern.