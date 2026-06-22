Toto Wolff gibt zu, dass sie vielleicht "neu kalibrieren" müssen, damit Antonelli und Russell gemeinsam gegen Hamilton arbeiten können

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Die Formel-1-Meisterschaft 2026 wurde von Mercedes dominiert, wobei Andrea Kimi Antonelli fünf Rennen in Folge gewann und George Russell dicht dahinter war. Doch in letzter Zeit gewann der wiedererstarkte Lewis Hamilton endlich seinen ersten Grand Prix seit 2024 und seinen ersten mit Ferrari, während Antonelli sich aus dem Rennen zurückzog. Das macht Hamilton zu einem ernsthaften F1-Anwärter und einer Bedrohung für Antonelli.

Der italienische Teenager führt immer noch 41 Punkte vor Hamilton, aber Hamilton hat Russell, neun Punkte Vorsprung, bereits überholt. Und beide Mercedes-Fahrer haben zuvor Duelle bestritten, von denen Fahrer rivalisierender Teams profitieren.

In dieser Situation sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass sie möglicherweise "neu kalibrieren" müssten, um sich gegen Hamilton zusammenzuschließen. "Es gibt jetzt eine dritte Partei, die sich in den Meisterschaftskampf einmischt, Konstrukteur und Fahrer. Und in diesem Zusammenhang werden wir intern mit den beiden Fahrern besprechen, wie wir mit einer Situation umgehen wollen, in der wir uns gegenseitig aufhalten", sagte Wolff über Sky Sports. "Ich glaube, das wird kein Problem sein. Vielleicht müssen wir uns einfach neu kalibrieren."

Wolff sagte, Mercedes sei zufrieden damit, sie frei antreten zu lassen, "solange es Respekt gibt" ohne zu viele Regeln, aber sie müssten überlegen, wie sie mit einer Situation umgehen können, in der beide Fahrer um den Sieg kämpfen und zudem unter dem Risiko, den Sieg zu verlieren, "immer völlig transparent für das Interesse des Teams".