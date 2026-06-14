Lewis Hamilton wird der älteste Formel-1-Grand-Prix-Champion seit 1970 in Barcelona
Lewis Hamilton und George Russell beweisen Antonelli, dass die F1-Meisterschaft weiterhin weit offen ist.
Lewis Hamiltons Ära bei Ferrari hat endlich Früchte getragen, und der englische Fahrer hat gerade den Barcelona-Catalunya Formel-1-Großen Preis gewonnen, was Hamiltons 106. F1-Sieg bedeutet, seinen ersten Sieg seit Belgien 2024, und mit 41 Jahren der älteste Formel-1-Sieger seit 1970 (Jack Brabham war 43 Jahre und 11 Monate, als er in Südafrika gewann). Dies war auch Ferraris erster Sieg seit 2024 (Carlos Sainz in Mexiko 2024).
Ebenso wichtig wie Hamiltons erster Platz war, dass Andrea Kimi Antonelli heute nicht ins Ziel kam und in Runde 62 von 66 wegen eines technischen Problems aufgeben musste. Der 19-jährige Italiener bleibt nach fünf Siegen in Folge Führender in der Meisterschaft, doch sein Vorsprung wurde von 66 Punkten vor dem heutigen Rennen auf 41 reduziert.
George Russell, Zweiter in Barcelona, erneuert ebenfalls seine Hoffnungen auf die Meisterschaft und steht Dritter in der Gesamtwertung. Lando Norris belegte heute den dritten Platz und erreichte damit ein rein britisches F1-Podium, das die Meisterschaft vor einer zweiwöchigen Pause bis zum Großen Preis von Österreich am 28. Juni komplett erschüttert.
Formel-1-Tabelle 2026 nach dem Rennen in Barcelona:
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 Punkte
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 Punkte
- George Russell (Mercedes) — 106 Punkte
- Charles Leclerc (Ferrari) — 75 Punkte
- Lando Norris (McLaren) — 73 Punkte
- Oscar Piastri (McLaren) — 68 Punkte
- Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 Punkte
- Pierre Gasly (Alpine) — 41 Punkte
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 Punkte
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 Punkte
- Franco Colapinto (Alpine) — 19 Punkte
- Oliver Bearman (Haas) — 18 Punkte
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 Punkte
- Carlos Sainz (Williams) — 6 Punkte
- Alexander Albon (Williams) — 5 Punkte
- Esteban Ocon (Haas) — 3 Punkte
- Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 Punkte
- Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 Punkt
- Nico Hülkenberg (Audi) — 0 Punkte
- Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 Punkte
- Sergio Perez (Cadillac) — 0 Punkte
- Lance Stroll (Aston Martin) — 0 Punkte