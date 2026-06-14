Lewis Hamilton wird der älteste Formel-1-Grand-Prix-Champion seit 1970 in Barcelona

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Lewis Hamiltons Ära bei Ferrari hat endlich Früchte getragen, und der englische Fahrer hat gerade den Barcelona-Catalunya Formel-1-Großen Preis gewonnen, was Hamiltons 106. F1-Sieg bedeutet, seinen ersten Sieg seit Belgien 2024, und mit 41 Jahren der älteste Formel-1-Sieger seit 1970 (Jack Brabham war 43 Jahre und 11 Monate, als er in Südafrika gewann). Dies war auch Ferraris erster Sieg seit 2024 (Carlos Sainz in Mexiko 2024).

Ebenso wichtig wie Hamiltons erster Platz war, dass Andrea Kimi Antonelli heute nicht ins Ziel kam und in Runde 62 von 66 wegen eines technischen Problems aufgeben musste. Der 19-jährige Italiener bleibt nach fünf Siegen in Folge Führender in der Meisterschaft, doch sein Vorsprung wurde von 66 Punkten vor dem heutigen Rennen auf 41 reduziert.

George Russell, Zweiter in Barcelona, erneuert ebenfalls seine Hoffnungen auf die Meisterschaft und steht Dritter in der Gesamtwertung. Lando Norris belegte heute den dritten Platz und erreichte damit ein rein britisches F1-Podium, das die Meisterschaft vor einer zweiwöchigen Pause bis zum Großen Preis von Österreich am 28. Juni komplett erschüttert.

Formel-1-Tabelle 2026 nach dem Rennen in Barcelona:



Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 Punkte

Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 Punkte

George Russell (Mercedes) — 106 Punkte

Charles Leclerc (Ferrari) — 75 Punkte

Lando Norris (McLaren) — 73 Punkte

Oscar Piastri (McLaren) — 68 Punkte

Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 Punkte

Pierre Gasly (Alpine) — 41 Punkte

Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 Punkte

Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 Punkte

Franco Colapinto (Alpine) — 19 Punkte

Oliver Bearman (Haas) — 18 Punkte

Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 Punkte

Carlos Sainz (Williams) — 6 Punkte

Alexander Albon (Williams) — 5 Punkte

Esteban Ocon (Haas) — 3 Punkte

Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 Punkte

Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 Punkt

Nico Hülkenberg (Audi) — 0 Punkte

Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 Punkte

Sergio Perez (Cadillac) — 0 Punkte

Lance Stroll (Aston Martin) — 0 Punkte

