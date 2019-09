Total War Saga: Troy auf Heftcover bestätigt

Update: Am 19. September um 16:00 Uhr soll das Spiel laut dem Entwickler offiziell vorgestellt werden (Quelle).

Originale Meldung:

Vor einiger Zeit haben wir darüber gerätselt, warum sich Sega die Mühe macht und plötzlich das sieben Jahre alte Spiel Total War: Fall of the Samurai umbenennt - der Titel heißt nun offiziell Total War Saga: Fall of the Samurai. Die Antwort hatten wir eigentlich schon einen Tag zuvor, als ein Markenschutz-Antrag von Creative Assembly entdeckt wurde, das mit einem bis dato unbekannten Total-War-Spiel zusammenhing. Heute haben sich die Vermutungen bewahrheitet, denn Total War Saga: Troy scheint bestätigt worden zu sein.

Auf dem Cover der aktuellen Printausgabe von PC Gamer sehen wir die "weltexklusive Enthüllung". Da das Magazin in irgendeinem Stand in England gesichtet wurde (danke an dieser Stelle an den Reddit-Nutzer Mavus für die Aufnahme), haben wir keine weiteren Details außer den Infos auf dem Heftcover. Als Bildunterschrift konnten wir ausmachen, dass man wohl in die "Welt der Götter und Monster" eintritt, was einen übernatürlichen Touch hat. Sicher bekommen wir schon in Kürze offizielle Details zur neuesten Ausgabe von Total War Saga: Troy. Könnt ihr euch die Echtzeitstrategieserie mit solch mystischen Elementen vorstellen?