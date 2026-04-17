Top Gun 3 bestätigt von Paramount, Tom Cruise kehrt als Maverick zurück

Die Wartezeit zwischen dem ersten und zweiten Top-Gun-Film lag bei knapp 40 Jahren (genau 36 Jahre), weshalb trotz des Erfolgs des jüngsten Top Gun: Maverick immer die Frage war, wie lange wir auf einen dritten Film warten müssten, auch wenn es so aussah, als würde er kommen... Nach den aktuellen Nachrichten wird die Wartezeit deutlich kürzer sein.

Während der Paramount-Präsentation auf der CinemaCon wurde bekannt gegeben, dass Top Gun 3 offiziell in Arbeit ist und dass ein Teil des kreativen Teams und der Star-Power von Top Gun: Maverick zurückkehren wird.

Laut Variety heißt es, dass Tom Cruise als Maverick zurückkehren wird und Jerry Bruckheimer erneut als Produzent engagiert ist. Wir können auch erneut ein Drehbuch von Ehren Kruger erwarten, dem Co-Autor des letzten Films.

Darüber hinaus sind Details etwas rar, da noch kein bestätigter Regisseur erwähnt wird und ebenso unklar ist, ob das größere talentierte Ensemble zurückkehren und seine jeweiligen Rollen wieder aufnehmen wird. Wir haben auch keine Ahnung von einem Premierentermin oder -fenster, aber hoffentlich dauert es nicht zu lange, denn Cruise wird nicht gerade jünger.

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