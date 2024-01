Top Gun 3 ist bei Paramount in Arbeit

Paramount arbeitet derzeit an einem dritten Top Gun-Film. Nach der Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 1986 mussten wir satte 36 Jahre warten, bevor wir in Top Gun: Maverick endlich in die Welt der Jets und der Homoerotik zurückkehrten.

Es sieht jedoch so aus, als würde Paramount nicht so lange warten, um uns mehr hochkarätige Action zu bieten, da das Drehbuch derzeit für Top Gun 3 geschrieben wird. Wohin die Handlung gehen wird, ist unbekannt, aber wir können uns nicht vorstellen, dass sie ohne Tom Cruise stattfinden wird.

Nach einem Bericht von The Hollywood Reporter scheint es, dass Joseph Kosinski für den dritten Film auf den Regiestuhl zurückkehren wird. Mit 61 Jahren ist es beeindruckend zu sehen, wie gefragt Cruise ist, da er auch seine eigenen Actionfilme mit Warner Bros. drehen wird