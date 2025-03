Tomodachi Life: Living the Dream schlägt alles aus der Nintendo Direct der letzten Woche in den sozialen Medien

HQ

Letzten Donnerstag hatte Nintendo überraschenderweise (obwohl es im Vorfeld Gerüchte gab, aber erst am Tag zuvor bestätigt wurde) eine Nintendo Direct, bei der wir Titel wie Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A und das sehr gemütliche Witchbrook zu sehen bekamen. Aber es war etwas anderes, das ihnen in den sozialen Medien die Show stahl.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde auch Tomodachi Life: Living the Dream enthüllt, was bedeutet, dass die Serie nach über einem Jahrzehnt seit dem letzten Teil zurückkehrt. My Nintendo News weist darauf hin, dass diese Ankündigung auf Instagram mehr "Gefällt mir"-Angaben erhalten hat als alles andere - einschließlich des vollständigen Streams, vor allem in Japan. Der X-Post von Nintendo Japan über den Trailer hat über 400.000 Likes, was sogar die Zahl übertrifft, die die Ankündigung von Switch 2 erhalten hat...

Aber es sind nicht nur japanische Gamer, die sich darauf freuen, denn selbst der Instagram-Post von Nintendo of America hat 298.000 Likes erhalten, weit mehr als die 44.000, die der Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond erhielt.

Zusammenfassend sieht es so aus, als würde Tomodachi Life: Living the Dream einen sehr guten Start hinlegen, wenn es nächstes Jahr für Switch und wahrscheinlich Switch 2 Premiere feiert.