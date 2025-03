Nintendo bringt Tomodachi Life: Living the Dream nach mehr als einem Jahrzehnt der Abwesenheit zurück

Wer dachte, dass Nintendos Support nach der Ankündigung und möglichen Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 in den kommenden Monaten bald zu Ende gehen würde, der irrt gewaltig. Und das liegt daran, dass das japanische Unternehmen gerade das erste Tomodachi Life-Spiel seit zehn Jahren angekündigt hat, Tomodachi Life: Living the Dream.

Der Titel fängt die Partyatmosphäre der Mii-Avatare wieder ein und versetzt sie in eine Insel-Simulator-Umgebung, in der sie zusehen können, wie sie auf die verrückteste Art und Weise miteinander interagieren und sogar einen Einblick in ihre Träume erhalten.

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Tomodachi Life: Living the Dream, das über das breite Veröffentlichungsfenster von 2026 hinausgeht, aber ihr könnt euch den Trailer und ein paar Screenshots unten ansehen.

Tomodachi Life: Living the Dream Bildergalerie