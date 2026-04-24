Tomodachi Life: Living the Dream hatte einen wahnsinnigen Start in Japan und verkaufte sich 15-mal mehr Exemplare als Pragmata

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Letzte Woche war eine unglaubliche Woche für Videospiel-Fans, denn Pragmata, Mouse: P.I. For Hire, Replaced, Windrose und sogar Tomodachi Life: Living the Dream traten auf. Obwohl diese Spiele alle auf die eine oder andere Weise erfolgreich waren, gibt es in Japan einen klaren Sieger.

Laut den Daten von Famitsu (wie von Gematsu berichtet) wurde Tomodachi Life: Living the Dream letzte Woche in Japan 565.405 Exemplare verkauft, was zum Vergleich: über 15-mal mehr ist als das zweitmeistverkaufte Spiel der Woche, Capcoms Pragmata (mit 36.470 Exemplaren).

Man sollte sagen, dass Tomodachi Life tatsächlich einen Tag vor Pragmata erschien, aber die Informationen deuten auch darauf hin, dass das eigenwillige Lebenssimulationserlebnis in Japan viel, viel beliebter ist, als viele erwartet hätten.

Wenn Sie Tomodachi Life: Living the Dream noch nicht gespielt haben, können Sie unsere spezielle Rezension des Spiels lesen, um eine detailliertere Analyse dessen, was Sie erwartet.