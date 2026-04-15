Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

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Als Nintendo seine mittlerweile klassischen Mii-Avatare erstmals auf den Markt brachte, waren sie für mich ein unerwartet spaßiges Hobby, bei dem meine Geschwister und ich oft verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Kontexten nachstellten, nur um sie dann in einem Baseballspiel in Wii Sports gegeneinander anzutreten. Der Sport selbst war nicht das Hauptthema; der Spaß bestand darin, einfach nur zu sitzen und Matches zu kommentieren, in denen zum Beispiel Chicken Little einen Home Run schlug, nachdem Nikki Sixx den Ball schlecht gepitcht hatte, was dazu führte, dass die Manga-Figur Yotsuba, Kenny aus South Park und ein "Boomer" aus Left 4 Dead die Bases liefen und einige Runs für das Heimteam erzielten. Bei Wii Sports ging es fast nie darum, Sport zu spielen, sondern zu sehen, wie all diese verschiedenen Charaktere miteinander interagieren und bis zu einem gewissen Grad amüsante Geschichten zu schaffen, mit denen wir uns beschäftigen konnten. Das Genie des Konzepts lag in seiner Einfachheit, bei der Nintendo einen Weg fand, unsere Kreativität mit relativ begrenzten Werkzeugen zu entfesseln. Es ging ganz um das Bild, das wir auf die Charaktere projizierten, die wir neu erschaffen hatten, und ich erinnere mich, dass ich dachte, wir hätten viel mehr machen können, wenn unsere Möglichkeiten zur Charaktererstellung nur ein bisschen umfangreicher gewesen wären.

Nintendo war einen Schritt voraus und brachte ein paar Jahre später den Lebenssimulator Tomodachi Life für den 3DS heraus, und obwohl er leider unter meinem Radar geflogen ist, konnte ich jetzt endlich zurückkehren und meine Mii-Träume in einem Spiel leben, das sich ganz auf das konzentriert, was wir mit Wii Sports erreichen wollten; nämlich die Kreativität fließen zu lassen und meine kleinen Kreationen als Freunde miteinander zu beobachten.

Willkommen auf der Insel! Hier wechseln wir uns ab, die Sendung zu moderieren!

In Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden geht es darum, auf einer Insel, die man zu Beginn des Spiels zugewiesen bekommt, eine eigene Gemeinschaft aus einzigartigen Charakteren aufzubauen. Schon von Anfang an war ich beeindruckt von der Möglichkeit, nicht nur dem gemeinsamen Zuhause der Mii-Charaktere einen Namen zu geben, sondern auch die Aussprache dieses Namens individuell anzupassen. Tatsächlich muss man, wenn ein Name erfunden oder ein Slogan entworfen werden soll, diesen zunächst als reinen Text eintippen und dann in einer neuen Zeile die Aussprache festlegen. Das ist besonders praktisch, wenn ich schwedische Zeichen oder Ausdrücke auf der Insel einführen möchte, und obwohl die Aussprache meiner Mii-Charaktere selten ganz perfekt ist, fühlt sich der Sprachunterschied nie wie ein Hindernis für meine kreativen Unternehmungen an. Um meine Rolle als Anführer der Insel klar zu machen, entschied ich, dass ich als "Kapitän" angesprochen werden sollte, aber jedes Mal, wenn ein Mii versucht, meinen Namen auszusprechen, muss er mich "Oh Kapitän, mein Kapitän" nennen. Einfach, aber so spaßig.

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Apropos Miis: Es sind diese kleinen Charmeure, in die Nintendo in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden fast seine ganze Energie gesteckt hat. Das Erste, was passiert, nachdem ich auf meinem persönlichen Kontinent angekommen bin, ist, dass ich meinen allerersten Bewohner erschaffen darf: Ozzy Osbourne. Es versteht sich von selbst, dass sich das Werkzeug zur Charaktererstellung seit den Wii-Tagen weiterentwickelt hat, aber als ich zum ersten Mal die Menüs von Augen, Nasen, Haaren und anderen physischen Merkmalen durchstöberte, verspürte ich immer noch ein wenig Freude im Herzen, als ich sah, wie viel Liebe und Persönlichkeit ich auf meine kleinen Kreationen projizieren kann. Mir steht eine wahre Fülle an Optionen zur Verfügung, wobei ich die Gesichtszüge meiner Charaktere weitgehend nach Belieben anpassen und verändern kann, bis ich vollkommen zufrieden bin.

Manchmal geraten unsere Figuren in seltsame Situationen...

Ein Charakter ist mehr als nur ihr Aussehen, etwas, dessen ist Nintendo sehr wohl bewusst, also musste ich seine Persönlichkeit gestalten, bevor Ozzy auf der Insel freigelassen werden konnte. Indem er Fragen beantwortete, die nicht allzu weit von einem klassischen Persönlichkeitstest entfernt wirkten, begann sein Charakter Gestalt anzunehmen. Die Stimme ist ein weiteres zentrales Merkmal jeder einzigartigen Persönlichkeit, und obwohl ich finde, dass absolut alle Miis für meinen Geschmack etwas zu mechanisch klingen, schätze ich es, dass ich alles von der Tonhöhe bis zur Intonation anpassen darf, damit jede Figur ihre eigene Stimme finden kann.

Sobald Ozzy seine Identität gefunden hat, wird er endlich auf die kleine Insel entlassen und ich erlebe die Kernmechaniken von Tomodachi Life. Es geht um die Wünsche, Träume und Entwicklung meiner Mii-Charaktere, wobei die Entwicklung sowohl des Kontinents als auch jedes einzelnen Charakters darauf basiert, die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner auf die eine oder andere Weise zu erfüllen. Die Belohnungen für die Entwicklung meiner Miis sind nie besonders groß. Stattdessen erlaubt mir jedes fortgeschrittene Level, ein neues Puzzlestück in der Persönlichkeit eines ausgewählten Charakters zu entdecken. Jede einzelne Belohnung wirkt zwar eher bescheiden, aber sie weckt auch den Wunsch in mir, weiterhin in meine kleinen Charaktere zu investieren, damit sie sich langfristig zu völlig einzigartigen Individuen entwickeln können. Ob ich nun einen unverwechselbaren Gang wähle oder mir einen eigenen Satz ausdenke, den eine Figur jedes Mal sagt, wenn sie etwas isst, ich habe das Gefühl, dass sich die Lücken im Puzzle der Persönlichkeit langsam aber sicher füllen. Wenn es darum geht, neue Sätze und Phrasen zu entwerfen, die meine Miis dann im Alltag verwenden, macht das unerwartet viel Spaß, und die ersten Male, als ich Ozzy sagen hörte: "Ich wünschte, sie würden Fledermäuse servieren", bevor er sein Mittagessen aß, musste ich lachen.

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Walt Disney braucht ein bisschen helfende Hand...

Als neue Bewohner auf die Insel ziehen, beginnt sich eine kleine Stadt zu formen, komplett mit Wohngebäuden und verschiedenen Geschäften, in denen man oft weitere Möglichkeiten hat, kreativ zu sein. Persönlichkeitsmerkmale sind nicht das Einzige, was man anpassen kann, denn mit der Zeit bekomme ich auch die Möglichkeit, alles von Kleidung bis zu persönlichen Gegenständen zu entwerfen. Die Werkzeuge, die zur Erstellung verwendet werden, sind zugegebenermaßen etwas fummelig und brauchen eine Weile, um sie zu beherrschen, aber letztlich finde ich, dass es sich lohnt, da der Detailgrad, den man mit etwas Arbeit erreichen kann, definitiv die Mühe wert ist. Meine Bewohner in persönlich gestalteten Outfits umherwandern zu sehen und verschiedene einzigartige Schmuckstücke auszusuchen, trägt sehr zum Gefühl einer lebendigen, persönlichen Welt bei. Je mehr Zeit ich mit der Erstellung neuer Details verbringe, desto mehr fühlt sich die Insel wie meine ganz eigene Schöpfung an.

Als Führungspersönlichkeit des Kontinents liegt es natürlich an mir, als Stadtplaner für die wachsende Gemeinschaft meiner Bewohner zu fungieren. Je mehr Menschen einziehen, desto größer wird die Insel, und wie bei einzelnen Charakteren habe ich die Möglichkeit, die Welt nach meinen eigenen Vorlieben zu gestalten. Meiner Meinung nach ist das jedoch der schwächste Aspekt von Tomodachi Life, da ich es oft als etwas umständlich empfinde, wenn ich das Layout überarbeiten muss, um Platz für einen neuen Laden oder eine andere Art von Erweiterung zu schaffen. Das Spiel besteht außerdem darauf, dass ich ein neu freigeschaltetes Gebäude platziere, sobald es verfügbar ist, ohne mir die Möglichkeit zu geben, mein bestehendes Stadtzentrum vorher umzugestalten. Wenn ich mich entscheide, dass das Spiel selbst den Ort bestimmt, wählt es meist den ersten freien Raum, was zum Beispiel dazu führen kann, dass der große Sandstrand der Insel als Lagerraum genutzt wird, bis ich eine sinnvollere Lösung gefunden habe.

Manchmal werden wir in kurze Minispiele geworfen. Hier konkurrieren Ozzy Osbourne und Greta Thunberg darum, wer die kleine Greta am besten spinnen kann.

Wie ich in der Einleitung geschrieben habe, betrifft mein Vergnügen von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden nicht die Spielmechanik, sondern die Interaktion zwischen den Charakteren, so wie es damals in Wii Sports der Fall war. Insgesamt gelingt es Nintendo ziemlich gut, das lebendige Gefühl verschiedener Persönlichkeiten einzufangen, die sich treffen und interagieren, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass etwas fehlt. Sobald ich mich an all die persönlichen Sprüche, einzigartigen Kleidungsstile und Spitznamen gewöhnt habe, habe ich das Gefühl, dass die Illusion nicht ganz durchgeht. Meine Miis landen meist in ungefähr denselben Situationen und sagen ungefähr das Gleiche zueinander, was schließlich alles repetitiv und etwas vorhersehbar wirken lässt. Die Interaktion funktionierte besser, als es noch reine Ideen in meinem Kopf waren, und je mehr ich nun die Nahtstellen sehe, desto mehr vermisse ich dieses Gefühl von Lebendigkeit, das für mich den Kern der Erfahrung ausmachte ... zumindest im Grunde genommen. Es mag ein unfairer Vergleich sein, Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden gegen die Idee einer persönlichen und dynamischen Community zu stellen, aber genau da lande ich.

Trotz des Charmes seiner Schlichtheit ist das Mii-Design auch nicht Nintendos Stärke. Meiner Ansicht nach ist es ziemlich anonym. Gerade im Vergleich dazu, wie die anderen Ikonen des Spielgiganten sowohl Farbe als auch formale Brillanz bieten, wirkt die Mii-Welt ziemlich flach und wirkt letztlich aus rein ästhetischer Sicht etwas langweilig. Es wird einfach ein bisschen zu langweilig, und wenn du, wie ich, diese einzigartige Interaktion zwischen den Charakteren suchst, wirst du noch weiter gehen und etwas in der Art von The Sims spielen.

Letztlich dreht sich alles um die Freunde, die wir unterwegs kennenlernen.

Insgesamt halte ich es für wichtig, die Erwartungen auf einem vernünftigen Niveau zu halten, und wenn ich davon ausgehen soll, dass dies eine Serie ist, die als kostenloses Gimmick für die Wii entstanden ist, macht es wirklich Spaß zu sehen, wie bereit Nintendo ist, auf all seinen Marken aufzubauen, so unerwartet sie anfangs auch erscheinen mögen. Es sollte auch erwähnt werden, dass ich Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden hauptsächlich während längerer Sitzungen auf dem Sofa genossen habe, während ich mir im Nachhinein vorstellen kann, dass es ein Spiel ist, das viel besser für tragbares Gaming in kurzen Phasen geeignet ist.

Obwohl meine Zeit mit Ozzy und seinen Freunden nicht völlig fehlerfrei war, ist meine Erfahrung dennoch positiv. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist gemütlich und voller kreativer Freude für alle, die sich die Zeit nehmen, eine Mii-Community mit Persönlichkeit aufzubauen. Ich würde behaupten, dass es als Spieler einiges an Fantasie erfordert, um den vollen Wert aus dem Erlebnis herauszuholen. Damit meine ich nicht nur den Wunsch, visuell zu schaffen, sondern auch ein übergeordnetes Konzept, wer deine Figuren sind und wie ihre Beziehungen zu den anderen Bewohnern aussehen sollten. Im Grunde solltest du deine eigene Geschichte aufbauen und sehen, was passiert. Für mich ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden in erster Linie ein großartiges Werkzeug für kreatives Denken, während es dann an uns als Spielern liegt zu entscheiden, was wir erschaffen wollen.