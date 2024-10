Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Staffel 1

HQ

Netflix erlebt derzeit einen kleinen Glücksfall mit seinen Adaptionen berühmter und geschichtsträchtiger Videospielserien. Nach den äußerst positiv aufgenommenen Serien wie Arcane, Castlevania und Cyberpunk: Edgerunners und vielen weiteren, nimmt sich der Streaming-Dienst nun einem der bekanntesten und beliebtesten Franchises aller Zeiten an: Tomb Raider.

Diese Adaption ist aus einem sehr wichtigen Grund etwas ungewöhnlich; thematisch setzt sie die fortlaufende Geschichte von Lara Croft fort, die wir in den letzten 11 Jahren in der Action-Adventure-Trilogie von Crystal Dynamics verfolgt haben. Es handelt sich nicht um eine eigenständige Geschichte, die nur einen kleinen Teil der größeren Tomb Raider-Welt behandelt, sondern um die nächste Phase in der Entwicklung von Lara Croft als Charakter. Diese Entwicklung bringt die tiefgründigere und menschlichere Version der Ikone, die wir in den letzten Spielen kennengelernt haben, in einen direkten Vergleich mit der ursprünglichen Version von Lara Croft, die vielen bekannt ist.

Aber bevor ich darauf eingehe, was ich damit genau meine, eine kurze Erklärung, worum sich diese Geschichte dreht. Nach den Ereignissen der Tomb Raider -Trilogie treffen wir eine Lara Croft, die weit von dem Mädchen entfernt ist, das wir zu Beginn des Spiels 2013 kannten. Seit den Ereignissen, die sie in Yamatai, Sibirien und Südamerika erlebt hat, hat sich Lara vom Leben distanziert und getrennt. Sie beunruhigt ihre Freunde mit ständig verrückten und gefährlichen Abenteuern auf der ganzen Welt und hat die fürsorgliche und unfehlbare Präsenz verloren, die wir von ihr erwarten. Bis ein Dieb ein Artefakt von Croft Manor stiehlt, ein Artefakt, das den Planeten schnell in Verwüstung stürzen lässt, und es liegt an Lara, den Dieb aufzuspüren, sein ultimatives Endziel zu stoppen, die Welt zu retten und dabei zu versuchen, die Bindungen zu denen zu schützen und zu reparieren, die ihr wichtig sind.

Ehrlich gesagt, ist es eine ziemlich typische Abenteuergeschichte ohne viele Überraschungen auf dem Weg, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht authentisch ist Tomb Raider. Es ist eine weltumspannende Geschichte, die Lara in den Dschungel Asiens, in die geschäftigen Vororte von Paris, in die eisigen Gewässer der Arktis und zu allerlei aufregenden weiteren Orten auf dem Weg führt. Und da es sich hier nicht um eine Ursprungsgeschichte handelt (siehe dazu das Spiel von 2013), bekommen wir eine Lara, die mit vielen ihrer ikonischen Werkzeuge und Gadgets ausgestattet ist - sei es der Eispickel oder Pfeil und Bogen - und eine Lara, die furchtlos, athletisch, stark und unerbittlich ist. Wie ihr bereits sehen könnt, wandeln wir uns in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft von der menschlicheren und sympathischeren Version, die wir kürzlich kannten, zu einer superheldischeren, ultimativen Abenteurerin - wie Lara im Laufe der Zeit oft genannt wurde. Vor diesem Hintergrund versteckt sich diese Serie nicht davor, auch Laras berühmten Sexappeal zu umarmen und uns eine Sicht auf den Charakter zu geben, der nicht nur bewundernswert stark ist, sondern auch elegant und charmant, wie ein weiblicher Indiana Jones. Obwohl, nicht in dem Ausmaß wie bei den Angelina Jolie-Filmen...

Während ich mir anfangs ziemlich unsicher war, warum Netflix und Crystal Dynamics Camilla Luddington nicht zurückbringen wollten, um Lara in dieser Serie zu sprechen, nimmt im Laufe der Serie und Lara immer mehr zu der Action-Ikone heranwächst, als die wir sie vor der jüngsten Origin-Trilogie kannten, auch Hayley Atwells Leistung Gestalt an. Sie gibt eine heroischere Sicht auf den Charakter, eine, die mehr Captain Carter Flair hat. Während Lara weiterhin immer unmöglichere Kunststücke unternimmt, ist diese Veränderung der Stimme und des Klangs gelinde gesagt eine passende, ohne die Eleganz und gebildete Art zu verlieren, die wir erwarten.

Für diejenigen, die sich fragen, ob diese Serie es schafft, die videospielähnliche Heiligkeit von Tomb Raider zu bewahren, kann ich Ihnen gerne mitteilen, dass es mehrere Schritte braucht, um sicherzustellen, dass dies erhalten bleibt. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Lara und ihr Partner Jonah Umgebungsrätsel lösen müssen, oder sogar Momente, in denen sie ein "Upgrade" erhält, wenn man so will, um ihre Abenteuerfähigkeiten zu verbessern. Für Fans des Originals Tomb Raider, der Version, die uns alle in den 90er Jahren dazu gebracht hat, uns in Lara Croft zu verlieben, sagen wir einfach, dass Lara in dieser Serie endlich auch ein Paar lang erwartete Waffen in die Hände bekommt. Damit ist die Transformation weitestgehend abgeschlossen.

Bei der schieren Anzahl dieser Netflix-Anime-Projekte heutzutage, insbesondere bei denen, die mit Videospielen zu tun haben, muss ich sagen, dass mich die Art Direction und der Stil nicht wirklich umgehauen haben. Es funktioniert und hat viele Details, aber wenn Sie es Seite an Seite mit Castlevania, Tekken: Bloodlines, Dota: Dragon's Blood, Dragon's Dogma usw. stellen, würden Sie Schwierigkeiten haben, einen großen Unterschied zu bemerken. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Netflix, wenn es diese Serien weiterhin herausbringen will, mehr Risiken im Hinblick auf die Animation eingehen muss, wie es zum Beispiel mit dem atemberaubenden Erscheinungsbild von Arcane geschehen ist.

Aber abgesehen davon ist Tomb Raider: The Legend of Lara Croft eine weitere starke Adaption von Netflix. Es ist authentisch Tomb Raider, präsentiert uns großartige Action, eine Version von Lara, die eher der historischen und ikonischen Version des Charakters ähnelt, verbringt keine Zeit damit, mit vorhersehbaren Elementen der Ursprungsgeschichte herumzuspielen, und überzieht es nicht mit seinen acht etwa 30-minütigen Episoden. Wenn Sie Tomb Raider lieben, werden Sie auch Ihre Zeit mit dieser Serie genießen.

