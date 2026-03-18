Todd Howard will, dass wir alle so tun, als hätte Bethesda nicht angekündigt The Elder Scrolls VI

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The Elder Scrolls VI wurde erstmals 2018 angekündigt. Wir sind fast ein Jahrzehnt seit dieser Enthüllung und haben in dieser Zeit nichts Neues vom Spiel gesehen. Es wird wahrscheinlich ein Jahrzehnt dauern, bis wir auch nur einen Hauch von einer richtigen Veröffentlichung haben – eine Tatsache, die Todd Howard uns alle gerne vergessen hätte.

Im Gespräch mit IGN wurde Howard nach dem kommenden Fantasy-RPG gefragt. "Tu einfach so, als hätten wir es nicht angekündigt", sagte er, als es erwähnt wurde. "Existiert nicht. Niemand hat ein Wort gehört." Als er es erneut versuchte, wurde Howard gefragt, ob er einen anderen Ansatz bevorzugt hätte und ob er sich bewusster sei, wann Bethesda Neuigkeiten teilen sollte.

"Ich fange immer damit an, wenn du auf Play drückst, bist du kurz davor, ein Spiel zu spielen. Was weißt du schon? Was hast du im Kopf? Wie groß ist deine Begeisterung? Was sind deine Erwartungen? Und von dort aus gehe ich zurück", erklärte Howard. "Ich rede lieber nicht über Dinge bis dahin. Ich komprimiere gerne den Moment, in dem man von einem Spiel hört, bis man es spielen kann. Die wären jedes Mal übereinander, wenn es nach mir ginge. Das ist nicht unbedingt das Beste, was man bei jedem Spiel machen kann. Manchmal muss man Leute informieren und es gibt geschäftliche Überlegungen und so weiter, und so weiter."

Aus Howards Antwort scheint es, dass er es bevorzugt, dass auch Bethesdas Markenzeichen ihre Momente haben. "Ich habe das Gefühl, dass das Starfield-Publikum gefragt hat: 'Was ist mit uns?' Und wir hatten eine Art Balance mit: 'Hey, das Ende des Herbstes war für Fallout, die TV-Show', bei allem, was wir gemacht haben. Und wir wussten, dass wir die Starfield-Sachen einfach aufbewahren würden, um sie in dieser Zeit ins Rampenlicht zu rücken. Aber ja. Es ist ein Gleichgewicht", sagte er.

Im selben Interview hat Howard The Elder Scrolls VI ziemlich gehypt und viel darüber gesprochen, wie die neue Engine des Spiels hoffentlich den Entwicklungsprozess reibungsloser machen und uns eine bessere Grafik bieten wird.