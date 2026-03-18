Todd Howard: Bethesda hat eine "wirklich unglaubliche Arbeit" mit The Elder Scrolls VI Game Engine geleistet

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Sicherlich erwartet niemand, dass The Elder Scrolls VI in diesem Jahr veröffentlicht wird, sondern vielmehr frühestens 2027, und wahrscheinlich sogar später. Das bedeutet, dass wir absolut absurd lange auf das Spiel gewartet haben, wenn man bedenkt, dass The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 veröffentlicht wurde und der sechste Teil 2018 angekündigt wurde.

Aber jetzt scheint die Entwicklung in gutem Tempo voranzuschreiten, und in einem Interview mit IGN erklärt Bethesda-Veteran Todd Howard, dass es reibungsloser läuft als bei Starfield und dass er mit der neuen Spiel-Engine sehr zufrieden ist. Hier ist, was er über die Vorteile sowohl von Creation Engine 3 (Starfield wurde mit Creation Engine 2 entwickelt) als auch zu den Vorteilen einer proprietären Spiel-Engine sagt:

"Na ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich meine, du bekommst deine großartigen Rendering-Pixel-Effekte, die jeder erwarten würde. Und ich denke, der Wechsel zu Creation Engine 2 von Starfield war eine solche Umwälzung für das, was wir taten. Wir hatten das Gefühl, dass wir das besser hätten managen können. Deshalb kann ich bei Creation Engine 3 gar nicht genug von unserem Technikteam sagen und wie sie diesen Übergang gehandhabt haben, damit wir währenddessen ein Spiel machen können."

Howard wurde auch gefragt, welche Lektionen sie aus Starfield in The Elder Scrolls VI ziehen, worauf er wie folgt antwortete und beiläufig andeutete, dass es bereits spielbar ist:

"Aber das Einzige, was ich sagen würde, liegt wirklich in der Technik, denn wir gehen zu Creation Engine 3. Auch hier hat das Team einen wirklich unglaublichen Job geleistet, nicht nur darin, das zu fördern, was es ist, sondern auch wie es in unseren Entwicklungszyklus integriert wird. Man hat also nicht das Gefühl, was wir im Alltag tun, zum Beispiel wenn das Spiel ausfällt. Wir sind also in einer glücklichen Position, in der die Builds des Spiels jeden Tag wirklich konstant funktionieren. Nun, nicht jeden Tag, aber wir hatten mehr Tage als je zuvor, an denen der Build gut ist, es Neues gibt und wir es spielen können."

Insgesamt scheint die Entwicklung reibungsloser zu verlaufen, und Howard sagt, dass sie viele der Probleme, die sie zuvor mit Starfield hatten, vermeiden konnten:

"Und wenn man solche technischen Änderungen vornimmt, wie wir besprochen haben, zieht man oft dem Team, das Inhalte erstellt, den Boden unter den Füßen weg. [Du willst nicht] sagen: 'Okay, das funktioniert in dieser Zeit nicht, du musst warten, bis wir das wieder zum Laufen bringen.' Und wir haben das in diesem Spiel wirklich gut umgesetzt. Und bei Starfield hatten wir dort mehrere Jahre Schwierigkeiten, wenn wir den Motorwechsel durchlaufen haben."

Es ist ein umfangreiches Interview mit mehreren spannenden Details, das für Fans von Bethesdas Spielen lesenswert ist. Was wir daraus mitnehmen, ist, dass The Elder Scrolls VI wirklich begonnen zu haben scheint, sich voranzubringen. Natürlich heißt das nicht, dass es bald erscheint, aber vielleicht bekommen wir einen ersten Einblick früher, als wir denken. Wir können uns keinen besseren Launch-Titel für die Xbox Helix vorstellen.