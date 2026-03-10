Luigi bekommt eine Lego-Mario-Kart-Behandlung mit dem Mach-8-Set

HQ

Da es Mario Day (10. März) ist, hat Nintendo eine Erweiterung seiner Zusammenarbeit mit Lego angekündigt, alles im Rahmen eines Bemühens, die baubare Mario Kart-Reihe zu erweitern, die das Duo anbietet. Da Luigi bald wieder ein wichtiger Charakter auf der großen Leinwand sein wird, mit einem Auftritt in The Super Mario Galaxy Movie, wird der ikonische grüne Hut tragender Bruder von Mario bald auch der Star seines eigenen Lego-Sets sein.

Ein Luigi- und Mach-8-Set wurde vorgestellt, in dem der größere Klempner in das blitzschnelle Kart springt und bereit ist, auf eine Zielflagge zuzurasen. Es ist ein ähnliches Set wie die bisherige Mario-Option, da wir einen sitzenden Luigi sehen, der nur knapp bewegliche Arme, Hände und Kopf hat, in einer Version des berühmten Karts, mit Luigi-Branding und Flammen, die aus dem Heck spucken.

Insgesamt betrachten wir ein Set mit 159,99 £/€179,99/179,99 $, was für ein Set mit 2.234 Stücken überraschend erschwinglich ist. Es handelt sich außerdem um ein ziemlich großes Set mit 25 cm Höhe, 41 cm Länge und 23 cm Breite, mit Vorbestellungen inzwischen und Versand/einem sofortigen Kauftermin, der im Rahmen der Filmpremiere am 1. April geplant ist.

Wirst du dir dieses neueste Lego Mario (oder besser gesagt Luigi) Kart-Set holen?

