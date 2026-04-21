Tim Cook tritt nach 15 Jahren an der Spitze als CEO von Apple zurück

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Während Steve Jobs oft als die bekannteste Persönlichkeit gilt, die mit Apple in Verbindung gebracht wird, steht Tim Cook in den Augen vieler an zweiter Stelle, nachdem er in den letzten 15 Jahren als CEO des Unternehmens tätig war, Jobs abgelöst und dem Technologiegiganten geholfen hat, zu einem der größten Unternehmen der Welt zu wachsen.

Nach einer sehr erfolgreichen Amtszeit als Chefin bei Apple wird Cook bald von der CEO-Position zurücktreten und stattdessen als Executive Chairman von Apple übergehen, was Raum für einen neuen CEO lässt.

Wer die Verantwortung übernehmen wird, so wurde John Ternus als neuer CEO von Apple ernannt, nachdem er zuvor als Senior Vice President für Hardware-Engineering tätig war.

Der Übergang wird erst am 1. September erfolgen, was bedeutet, dass Cook im restlichen Frühling und Sommer weiterhin führen wird, bevor Ternus im Herbst und darüber hinaus übernimmt.

In einer Pressemitteilung beschreibt Apple diesen Wachwechsel als das Ergebnis eines "durchdachten, langfristigen Nachfolgeplanungsprozesses" und spricht über das Ende dieser Phase seiner Karriere bei Apple, indem er folgende Erklärung abgab.

"Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und dem Vertrauen geschenkt zu werden, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu führen. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin sehr dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit einem Team so einfallsreicher, innovativer, kreativer und zutiefst fürsorglicher Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unerschütterlich dafür einsetzen, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu schaffen."

Cook kommentierte sogar kurz die Übernahme von Ternus und fügte hinzu: "John Ternus hat den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge zu Apple in 25 Jahren bereits zu zahlreich sind, um sie zu zählen, und er ist ohne Zweifel die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich könnte nicht zuversichtlicher in seine Fähigkeiten und seinen Charakter sein, und ich freue mich darauf, eng mit ihm an diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman zusammenzuarbeiten."

Ternus wird der achte CEO von Apple seit der Gründung in den 1970er Jahren.