Tides of Tomorrow dauert etwa 10-15 Stunden zum Abschluss

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Eines der am meisten erwarteten Spiele im April stammt vom Team hinter Road 96, denn Digixart soll bereits am 22. April Tides of Tomorrow erscheinen. Auf PC, PS5 und Xbox Series X/S angekommen, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Game Director Adrien Poncet zu sprechen, um mehr über das Projekt zu erfahren, einschließlich wie lange es dauern wird, bis die Spieler den Abspann beginnen sehen.

"Ein Durchlauf dauert zwischen 10 und 15 Stunden, je nachdem, wie viel du erkundest und wie viele Level du spielst (viele davon sind optional)," Poncet erklärte uns und legte damit die Grundlage für ein vernünftigeres Abenteuerspiel, das länger und ambitionierter ist als die Road 96-Reihe.

Dies ist jedoch keine feste und narrensichere Dauererwartung, da Poncet uns auch sagte, dass die Spieldauer davon abhängt, wie man Tides of Tomorrow spielt.

"Wenn du weniger Zeit hast und die Hauptgeschichte erleben möchtest, kannst du das Spiel ziemlich schnell abschließen. Aber wenn du tief in die Welt des Spiels eintauchen, alle Geheimnisse finden und jedes einsichtswerte Dokument lesen willst, wirst du viel Freude haben!"

Mehr zu Tides of Tomorrow finden Sie unsere neueste Vorschau des Spiels und das vollständige Interview mit Poncet, in dem wir auch über die Story-Link-Funktion, die Haltung des Studios zur KI und die Frage, ob es jemals eine Nintendo Switch 2-Edition geben könnte, sprechen.