THPS 1&2 Remake: Activision streicht Xbox-Series-Upgrade-Möglichkeit für Xbox-One-Discs

Abwärtskompatibilität und das Übertragen von Inhalten/Lizenzen bei generationsübergreifenden Spielen ist auf der Xbox Series zum Glück kein großes Problem - wenn sich die Entwickler nicht breitstellen. Als Activision vor einem Monat die Xbox-Series- und Playstation-5-Versionen von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 ankündigte, hat der Publisher jedoch klargestellt, dass die meisten Nutzer erneut zur Kasse gebeten werden, wenn sie die PS4- und Xbox-One-Spiele mit allen "Next-Gen-Neuerungen" auf den aktuellen Konsolen erleben wollen.

Eine Ausnahme sieht vor, die physische Handelsversion in Konsolen mit Disc-Laufwerken einzulegen und entsprechende Updates über das Internet herunterzuladen. Das ist seit kurzem allerdings nur noch für Playstation-4-Spieler möglich. In Activisions FAQ-Artikel wird erklärt, dass Personen, die sich eine Xbox-One-Disc gekauft haben, nicht länger dazu berechtigt sind, Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 auf der Xbox Series X zu spielen.

Selbst wenn ihr eure Disc ab dem 26. März in eure neue Xbox einlegt, werdet ihr weiterhin die alte Xbox-One-Version spielen und nicht auf die dedizierte Series-Spielerfahrung zugreifen können - die steht zum vollen Preis im Microsoft Store für euch bereit. Habt ihr jedoch eine Digital Deluxe Edition von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 erworben, könnt ihr ohne zusätzliche Kosten aufrüsten. Für 10 Euro könnt ihr wohl eure normale digitale Version aufrüsten lassen.

Quelle: The Gamer.