PS5-, Xbox-Series- und Nintendo-Switch-Versionen von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 sind offiziell

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 wird am 26. März Playstation 5 und Xbox Series landen, verrät ein neuer Trailer zum Spiel. Auf der PS5 und der Xbox Series X läuft das Spiel bei 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde, die schwächere Xbox Series S wird mit 1440p bei einer noch unbekannten Bildrate aufgelöst. 120 fps sind auf den potenteren Konsolen ebenfalls möglich, in diesem Fall wird die Bildqualiltät jedoch auf Full-HD-Niveau (1080p) reduziert. Nutzer der Nintendo Switch werden das Remake im Verlauf dieses Jahres ebenfalls spielen können, wir kennen dazu aber noch keine technischen Angaben.

Laut Activision werden Besitzer des PS4-/Xbox-One-Spiels ebenfalls auf die Current-Gen-Version zugreifen dürfen, allerdings gibt es Ausnahmen. Wer eine physische Blu-ray besitzt oder zuvor die Digital-Deluxe-Edition gekauft hat, ist zum Upgraden berechtigt. Wer auf diese Fassung nachträglich zugreifen möchte, zahlt 10 Euro drauf.

Die Kollegen von VGC hatten heute Morgen schon jede Menge Spaß dabei, die Social-Media-Teaser und Andeutungen der Skater-Legende Tony Hawk redaktionell zu begleiten, der sich vor allem über die Switch-Fassung zu freuen scheint. Klar, die kann er ja auch mit auf den Skateplatz nehmen. Weitere Informationen zum Spiel entnehmt ihr unserer Kritik.

Quelle: Business Wire