Thomas Partey, ghanaischer Fußballspieler, der derzeit beim spanischen Verein Villarreal spielt, ehemals bei Arsenal und Atlético de Madrid, wurde wegen zweier zusätzlicher Vergewaltigung angeklagt. Diese unterscheiden sich von den Anklagen, für die er im November 2026 vor Gericht stehen wird, nachdem ihm im vergangenen Sommer Kaution gewährt wurde.

Die neuen Anklagen stammen aus einem anderen Bericht, der 2020 gegen ihn erhoben wurde und der 2025 von der Londoner Polizei wiedereröffnet wurde, der zwei Vergewaltigungsfälle gegen ein anderes Opfer betrifft. Er muss am 13. März vor dem Westminster Magistrates' Court zu einer ersten Anhörung erscheinen.

Partey plädierte letzten Sommer in fünf Fällen der Vergewaltigung von zwei Frauen und des sexuellen Übergriffs auf eine dritte Frau auf nicht schuldig, was 2021 und 2022 in London geschah. Nachdem er vor dem Prozess im November 2026 auf Kaution freigelassen worden war, unterschrieb er bei Villarreal, das derzeit mit den gleichen Punkten wie Atlético de Madrid auf dem vierten Platz in der LaLiga steht.

Partey durfte Fußball spielen, mit dem einzigen Verbot, die Opfer zu kontaktieren und 24 Stunden im Voraus über Reisen zu informieren. Seine Verpflichtung durch Villarreal, nachdem die Anklagen erhoben worden waren und er vor Gericht gestellt worden war, war unter den Fans des spanischen Teams sehr umstritten.