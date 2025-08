Thomas Partey wurde auf Kaution freigelassen, nachdem er wegen Vergewaltigung angeklagt wurde: Wird Villareal ihn verpflichten?

HQ

Thomas Partey, der ghanaische Mittelfeldspieler, der wegen fünffacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung von drei Frauen angeklagt ist, wurde gegen Kaution freigelassen. Seine Kautionsbedingungen besagen, dass er keine der drei Frauen kontaktieren darf und die Polizei über dauerhafte Adressänderungen oder internationale Reisen informieren muss.

All diese Vorfälle ereigneten sich zwischen 2021 und 2022, alle in London, als der Fußballer für Arsenal spielte. Seit 2022 wird gegen ihn ermittelt, aber er wurde erst letzten Monat öffentlich angeklagt, vier Tage nachdem sein Vertrag bei Arsenal am 30. Juni 2025 ausgelaufen war. Daher lehnte Arsenal es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern, und erinnerte lediglich daran, dass "der Vertrag des Spielers am 3. Juni endete" und dass "der Verein aufgrund laufender Gerichtsverfahren nicht in der Lage ist, sich zu dem Fall zu äußern.

Am Dienstag, den 4. August, wurde Partey vor das Westminster Magistrates' Court zitiert, wo er gegen Kaution freigelassen wurde. Der Prozess beginnt am 2. September im Old Bailey, dem Royal Courts of Justice in London.

Der Spieler wird für ein Jahr zum spanischen Klub Villareal wechseln, obwohl sich das ändern kann, da das Probetraining drei Tage nach Ende des Sommertransfermarktes beginnt. Die meisten Villareal-Fans protestierten gegen die Verpflichtung von Partey nach dessen Vergewaltigungsvorwürfen. Es liegt an Villareal, dem Champions-League-Team in der nächsten Saison, die Entscheidung über Partey zu treffen: Wenn sie ihn am Ende verpflichten, selbst wenn er vor Gericht freigesprochen wird, werden die Fans ihn wahrscheinlich ablehnen...