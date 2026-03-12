There Are No Ghosts at The Grand bekommt Live-Action-Musikvideo

HQ

Eine der am meisten erwarteten Indie-Produktionen, die für 2026 geplant sind, ist There Are No Ghosts at The Grand, ein musikalisches und übernatürliches Abenteuer mit Life-Sim-Elementen, das vom kleinen britischen Team Friday Sundae entwickelt wird.

Wir wurden letztes Jahr erstmals mit dem Spiel vertraut gemacht, in einer Enthüllung, die die Aufmerksamkeit vieler erregte, und das alles, bevor wir während unserer Zeit bei Gamescom mit Mitgründer Anil Glendinning sprechen konnten. Jetzt ist es an der Zeit, erneut über den Titel zu sprechen, denn während der Future Games Show: Spring Showcase wurde ein Live-Action-Musikvideo basierend auf dem Spiel geteilt.

Die Prämisse dieses Videos ist es, noch mehr hervorzuheben, wie wichtig Musik für das größere There Are No Ghosts at The Grand Erlebnis ist. Das Video heißt Skeletons in the Closet und wird geteilt, gerade als ein weiteres Mitglied des Casts für das Spiel angekündigt wurde.

Wir wissen jetzt, dass Marcia Richards als Lily in den Titel aufgenommen wird. Richards ist als Sängerin und Songwriterin mit Wohnsitz in London bekannt, die mit der Band The Skints zusammenarbeitet, und über ihren Beitritt zu There Are No Ghosts at The Grand fügt sie hinzu:

"Ich liebe es, Lily zu spielen. Sie ist witzig, temperamentvoll, optimistisch, aber auch verletzlich, unsicher und versucht ihr Bestes, dieses nicht verfluchte Hotel zusammenzuhalten, als Chris, die Spielerfigur, plötzlich auftaucht. Ihre Songs sind großartig, und es hat so viel Spaß gemacht, all die Wendungen in ihrer Geschichte kennenzulernen."

Was wir nicht wissen, ist, wann There Are No Ghosts at The Grand erscheint, außer 2026, aber falls du das Spiel heute ausprobieren möchtest, gibt es eine Demo auf Steam.