There Are No Ghosts at The Grand ist ein übernatürliches musikalisches Abenteuer, das 2026 erscheint

Während der Xbox Games Showcase erschien der Entwickler Friday Sundae, um sein kommendes, erzählerisches, übernatürliches musikalisches Abenteuer There Are No Ghosts at The Grand vorzustellen und vollständig anzukündigen.

Dieser Titel spielt in einer friedlichen und charmanten britischen Küstenstadt, in der die Spieler in die Rolle einer Person schlüpfen, die nach dem Erbe eines verfallenen und zerfallenden Hotels die Aufgabe hat, das Gebäude tagsüber zu reparieren und wieder in seinen früheren Glanz zu versetzen, während sie sich nachts mit lästigen Besuchern von der "anderen Seite" auseinandersetzen.

Ja, die Idee dieses Spiels ist es, Life-Sim-Elemente zu kombinieren, sei es die Verwendung von Elektrowerkzeugen, um das Hotel zu reparieren, um Möbel so zu platzieren, wie es einem passt, mit einem actionorientierteren Geisterkampf-Setup, bei dem spezielle Werkzeuge verwendet werden, um mit den Kreaturen fertig zu werden, die die Flure des Hotels heimsuchen.

Das könnte schon dein Interesse wecken, aber es ist wichtig zu wissen, dass das Spiel noch einen Schritt weiter geht, indem es ein zeitgesteuertes System einführt, bei dem die Spieler nur 30 Tage und 30 Nächte haben, um das Gebäude zu renovieren, bevor übernatürliche Mächte es und den Protagonisten für sich beanspruchen. Hinzu kommt das musikalische Element, das die vielen Charaktere widerspiegelt, die Sie auf der Reise treffen werden, was zu personalisierten Songs führt, die in Ska, Jazz, Punk und anderen Stilen aufgeführt werden.

In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es weiter: "In There are No Ghosts at the Grand erben die Spieler ein verfallenes englisches Hotel und restaurieren es bei Tag, während sie nachts gegen Geister kämpfen. Sie haben genau 30 Tage und 30 Nächte Zeit, um das vor ihm liegende bröckelnde Gebäude zu renovieren... oder etwas anderes... beansprucht sie. Mit einer sardonischen Katze, einem sprechenden Elektrowerkzeug und einer verworrenen übernatürlichen Handlung ist dies ein gruseliger, gemütlicher, musikalischer Krimi wie kein anderer."

Game Director und Autor Anil Glendinning sagte über die Entstehung dieses Projekts: "There Are No Ghosts at the Grand ist kein traditionelles Musical im Sinne eines Musiktheaters. Es ist eher wie ein cooles, verstaubtes Album mit britischen Ska- und Punk-Songs aus den 1980er Jahren, die man in der Plattensammlung seines Vaters findet."

There Are No Ghosts at The Grand soll mindestens auf PC und Xbox Series X/S im Jahr 2026 debütieren. Die offizielle Liste der unterstützten Plattformen wird zu einem späteren Zeitpunkt vollständig bekannt gegeben, aber wir wissen, dass das Spiel am ersten Tag als Ergänzung zu Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erscheinen wird und dass es auch Xbox Play Anywhere verwenden wird.