Der peinliche Sprung von Theo Hernández erzürnt italienische Fans und Presse: Er wird von Milan bestraft

Die schockierende Überraschung des AC Mailand im K.o.-Spiel der Champions League gegen Feyenoord gestern wird Folgen haben. Es kommt direkt nach einem Kaufrausch auf dem Wintertransfermarkt mit fünf Neuverpflichtungen, darunter Joao Felix von Chelsea, Kyle Walker von Manchester City und Santiago Giménez... von Feyenoord.

Ihr frühes Ausscheiden aus dem Champions League ohne Erreichen des Achtelfinales (sie sind in den Play-offs ausgeschieden) bedeutet, dass sie bis zu 11 Millionen Euro verlieren werden. Das Spiel verlief tragisch für die Rossoneri, und die meiste, wenn nicht sogar die ganze Schuld fiel Theo Hernández zu, der in der 51. Minute eine zweite Gelbe Karte sah und des Feldes verwiesen wurde... für das Vortäuschen eines Tackles. Der erste war ein unnötiger Griff nach dem Hemd.

Obwohl Trainer Sérgio Conceição Hernández entlastete ("der Schiedsrichter war hart, hätte ihn verwarnen sollen, wir sind nicht wütend auf Theo, sondern auf uns selbst"), peitschen Presse und Fans in Italien auf den französischen Spieler. "Theo taucht immer. Es ist nicht das erste Mal, dass er es vortäuscht. Diesmal fand er einen fairen und strengen Schiedsrichter, der ihn bestrafte. Aber das Schlimmste war die erste gelbe Karte: Dort hat er sich kindisch verhalten", sagte Milan-Legende Fabio Capello bei Sky Sports.

Theo Hernández wird in Mailand bestraft

Laut La Gazzeta dello Sport, die dies als "Hochverrat" betrachtet, wird der Spieler mit einer Geldstrafe belegt. "Der Verein hat bereits die erste Entscheidung getroffen: Der Spieler wird mit einer Geldstrafe belegt. Natürlich bleibt Fußball ein Mannschaftssport, man gewinnt und verliert alle zusammen, etc. etc. Aber hier, wenn wir die beiden Warnungen zurückverfolgen, befinden wir uns am Rande der Realität. Etwas, das über die Logik des Erklärbaren hinausgeht."

Was noch schlimmer ist, ist, dass die Erneuerung, die Theo wollte, jetzt weiter denn je aussieht (zumindest laut diesem Outlet). Hernández wollte bei Milan weitermachen und verlangte ein Gehalt von rund 7 Millionen, ähnlich wie Rafael Leão, der bestbezahlte Spieler des Kaders, aber der Deal "ist seit einigen Wochen auf Eis gelegt"... und es ist jetzt viel unwahrscheinlicher, dass dies geschieht. Hernández läuft 2026 seinen Vertrag aus, aber der Klub wird ihn wahrscheinlich im Sommer verkaufen, "zum einen, weil der Zyklus vorbei zu sein scheint, und zum anderen, weil es Milans letzte Chance ist, seinen Transfer zu Geld zu machen".