The Witcher: Staffel 4

Die dritte Staffel der Netflix-Serie The Witcher war abscheulich. Ein unvergleichlich verrottetes Durcheinander von TV-"Unterhaltung", das nicht nur alles über den Haufen warf, was an den Spielen gut war, sondern auch einen Großteil des Inhalts der Bücher zum Schlechteren umlenkte. Ich persönlich hatte echte Probleme, die dritte Staffel zu überstehen, nachdem mich die zweite Staffel etwas brutal gelangweilt hatte. Dass der Hauptdarsteller Henry Cavill in der Rolle des murmelnden Hexenjägers nach der dritten Staffel das Gebäude verließ, war nicht im Geringsten überraschend. Umso unerwarteter war es, dass Netflix mit Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich an der Spitze beschloss, weiterzumachen.

Die Idee ist wahrscheinlich, es wie Herr der Ringe aussehen zu lassen, komplett mit Comic-Relief-Zwergen und einem Pfeil und Bogen schwingenden Legolas-Nachahmer... Wirklich funktioniert es aber nicht.

2025, Neustart - neuer Hauptdarsteller. Henry Cavills Version von Geralt von Riva wurde durch Liam Hemsworths Geralt ersetzt, und ohne zu dramatisieren oder unvernünftig/unhöflich zu klingen, ist es eine 100%ige Abstufung, in jeder erdenklichen Hinsicht. Ich persönlich würde Cavill nie als großartigen Charakterdarsteller bezeichnen, aber sein Geralt ist unendlich viel besser als der von Hemsworth, und das wird in der ersten Folge der vierten Staffel (die heute Morgen Premiere feierte) deutlich. Während Cavill in seiner dunklen, stoischen, schmutzigen und vor allem steinharten Interpretation der Figur Empathie, Präsenz, Charisma und Gelassenheit besaß, wirkt Hemsworth viel mehr wie die seifige Zweitbesetzung, die versucht, sich als eine bestimmte Figur auszugeben, aber nie auch nur annähernd herankommt. Liam fühlt sich nie auf die gleiche Weise hart, cool, düster oder zusammen, was bedeutet, dass er nie das Gefühl hat, in die Welt oder unter die anderen Charaktere zu gehören. Es fühlt sich an wie schlechtes Theater, durch alle Episoden hindurch, und das, obwohl die Actionteile sowohl zahlreicher, blutiger als auch aufwendiger geworden sind.

Liam Hemsworth ist in der Rolle des Geralt leider durchweg schrecklich. Seine seltsame Art, Gefühle auszudrücken, indem er seinen Mund wie einen Pfeil formt, gefällt mir nicht.

Netflix hat in gewissem (kleinem) Maße erkannt, dass Zuschauer, die eine Serie über The Witcher sehen, Action sehen wollen. Schwertschwingen, Kämpfen, Zauberer, Blut, Gedärme, schädelzertrümmernde Äxte und alles dazwischen, und die vierte Staffel enthält doppelt so viel davon wie die zweite und dritte Staffel zusammen. Es gibt hier einige sehr eng gestrickte Kampfchoreografien in einer größeren Umgebung mit fortschrittlicherer Kameraarbeit und Effekten, als wir es in den letzten drei Staffeln gewohnt sind, und es ist klar, dass Lauren Schmidt Hissrich Geralt mit dem Wechsel der Schauspieler mehr akrobatische Qualitäten verleihen wollte, was für mich wirklich funktioniert. Liam macht hier nichts Gutes (er tut leider überhaupt nichts Gutes), aber sein Stunt-Double leistet großartige Arbeit mit der Art und Weise, wie er sich bewegt, saltoliert, springt, sich wirft und sein ikonisches Schwert auf eine Art und Weise schwingt, die seit der ersten Staffel Standard sein sollte. Es reicht nicht aus, um diese ansonsten schwache Saison zu retten, aber es sollte trotzdem applaudiert werden.

So weit weg von der Buch-/Spielfigur, wie man nur sein kann? Prüfen!

Die vierte Staffel basiert auf Andrzej Sapkowskis Buch "Feuertaufe", dem fünften Teil der Serie, und obwohl Netflix sich wieder einmal viel zu viele Freiheiten bei der Interpretation nimmt und jede Art von Nacktheit und die ungezügelte Rohheit, in der Sapkowski so gut ist, ausschließt, ist der Rahmen derselbe. Die Geschichte ist in drei Teile unterteilt und alle drei Geschichten werden in nicht-chronologischer Reihenfolge erzählt. Geralt hat sich (nachdem er vom Zauberer Vilgefortz dominiert wurde) mit einem wütenden Zwerg, seinem schrecklichen Barden und Laurence Fishburnes skurriler Interpretation des Charakters Regis zusammengetan. Sie streifen durch verschiedene Wälder und begegnen Sumpfmonstern und Gespenstern, während Hemsworth versucht, wie Henry zu sprechen, und Fishburne eine übertriebene Meta-Interpretation seiner eigenen Matrix-Figur vornimmt. In der Zwischenzeit hat sich Ciri mit einer Gruppe von Wegelagerern namens "The Rats" zusammengetan und dieser Teil der Staffel soll als Coming-of-Age-Ding mit den verschiedenen Persönlichkeiten der "bunten" Taschendiebe als eine Art Tween-Ding funktionieren, aber es ist so schlecht geschrieben und so schrecklich gespielt, dass man nicht viel tun kann, außer zu seufzen. Yennefers Geschichte ist natürlich düsterer im Ton, nimmt aber so viel Raum ein, dass für Geralt nicht viel übrig bleibt, und das ist nur eines der vielen strukturellen und erzählerischen Probleme, die diesen vierten Teil plagen.

Forme deinen Mund ein bisschen wie eine Pfeife, blinzele... Versuchen Sie, so zu tun, als wären Sie Henry Cavill. Werk? Leider nicht...

Der Ton ist wirklich super fragmentiert und inkonsistent, was The Witcher in dieser Form parodistisch wirken lässt. In einer Sekunde ist es düster, hart, düster und ein wenig gruselig, während wir in der nächsten in etwas geworfen werden, das sich anfühlt wie die Hot Rod Mops aus dem Book of Boba Fett oder wie ein schlechter Monty-Python-Sketch mit all den selbstgemachten Klamotten und schrecklichen Perücken. Oft fühlt es sich so an, als würde jetzt die ganze Bande The Witcher spielen, und als ob sowohl das Casting als auch die grundlegende Dramaturgie auf Grundschulniveau wären. Die vierte Staffel vermeidet die wirklich niedrigen Einschaltquoten dank einer Reihe wirklich gut gemachter, epischer und chaotisch aussehender Actionszenen, die in der dritten Staffel völlig fehlten. Abgesehen davon handelt es sich jedoch immer noch um minderwertige Fantasy in TV-Form von Leuten, die weder das Ausgangsmaterial verstehen noch eine Ahnung haben, wie sie auf die Bedürfnisse der Fans eingehen können.