The White Lotus verstärkt die Besetzung der vierten Staffel mit Kumail Nanjiani und Chloe Bennet

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Wir wissen, dass eine vierte Staffel von The White Lotus bevorsteht und dass sie die Dramaserie an die französische Riviera bringen wird, eine Rückkehr in ein atemberaubendes europäisches Setting nach einer Zeit in Thailand. Aber darüber hinaus warten wir auf weitere offizielle Informationen von der Show, etwas, das uns gerade erst übergeben wurde.

HBO Max hat eine Reihe von Stars bestätigt, die sich für die kommende Episodenrunde angemeldet haben. Es gibt einige große Namen, darunter ein paar Marvel-Stars, nämlich Kumail Nanjiani und Chloe Bennet. Abgesehen von diesen beiden können Sie mit Max Greenfield, Charlie Hall und Jarrad Paul in der Show rechnen.

Für The White Lotus: Staffel 4 ist kein Premierentermin festgelegt, aber da die Besetzung noch festgelegt wird und die Produktion noch nicht begonnen hat, ist eine vernünftige Vermutung, dass die Dramaserie 2027 zurückkehren wird.