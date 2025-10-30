The White Lotus reist für Staffel 4 an die Côte d'Azur

HQ

Nach Hawaii, Italien und kürzlich Thailand wird Frankreich das nächste Gastgeberland für Mike Whites The White Lotus -Serie sein. Einem neuen Bericht von Variety zufolge wird die vierte Staffel der Serie nach Paris und an die Côte d'Azur gehen, wobei die Dreharbeiten bereits 2026 geplant sind.

Bisher wurde noch nichts offiziell von HBO bestätigt, und es ist auch unklar, welche Hotels in der Serie verwendet werden, aber der Bericht stellt fest, dass die Serie hauptsächlich in Südfrankreich spielen wird, mit einer Nebenhandlung, die die Geschichte in die Hauptstadt des Landes führt.

Was jedoch bestätigt zu sein scheint, ist, dass die Serie nicht an Four Seasons Veranstaltungsorten in Frankreich gedreht wird, da HBO seine Marketingpartnerschaft mit der Hotelkette für Staffel 4 nicht verlängert hat, was bedeutet, dass wahrscheinlich andere Luxushotels ausgewählt werden.

Andernfalls, da die Dreharbeiten für 2026 geplant sind, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass The White Lotus nicht vor 2027 wieder auf unseren Fernsehbildschirmen zu sehen sein wird, es sei denn, die Produktion beginnt Anfang 2026 recht bald.