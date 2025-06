The Walking Dead: Daryl Dixon kehrt im September zurück

HQ

Wir kennen jetzt das feste Ankunftsdatum für die dritte Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon. Die Serie, die sich um Norman Reedus' berühmte Figur dreht, wird im September für eine neue Reihe von Episoden auf die Fernsehbildschirme zurückkehren, in denen Daryl und Carol zunächst glücklich sind und das Leben genießen, bevor alles auseinanderbricht und Zombies beginnen, Chaos anzurichten.

Was das betrifft, was wir von dieser Serie erwarten können, so wurde alles in Spanien gedreht, so dass wir ein Abenteuer erwarten sollten, das sich über das europäische Land erstreckt. Daryl und Carol werden versuchen, endlich einen Weg nach Hause zu finden, was in einer postapokalyptischen Welt, die von lebenden Toten überrannt wird, natürlich alles andere als einfach ist, ein Faktor, der ihre Pläne auf Schritt und Tritt durcheinander bringt.

Schau dir unten den neuesten Trailer für die Serie an, bevor sie Anfang September zurückkehrt. Und vergesst nicht, später in dieser Woche mehr von Reedus zu sehen, wenn er Death Stranding 2: On the Beach als der ikonische Sam Porter Bridges in der Hauptrolle zu sehen ist.