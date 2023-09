The Talos Principle 2-Trailer enthüllt Start im November

HQ

Ich habe gerade darüber geschrieben, dass Don't Nod Banishers: Ghosts of New Eden von diesem sehr geschäftigen Herbst wegschiebt, also ist es irgendwie lustig, dass Croteam beschlossen hat, seinen Platz im Grunde zu füllen.

Denn die kroatischen Entwickler haben uns einen Trailer gegeben, der verrät, dass The Talos Principle 2 am 2. November erscheinen wird. Das bedeutet, dass es am selben Tag wie Robocop: Rogue City und Thirsty Suitors veröffentlicht wird, aber es ist definitiv etwas völlig anderes als diese.