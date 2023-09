Banishers: Ghosts of New Eden wird auf Februar verschoben

HQ

Remedy war eines der ersten Studios, das direkt sagte, dass sie nicht gegen andere mit Spannung erwartete Spiele antreten wollten, als sie Alan Wake 2 verzögerten. Dem finnischen Studio folgten schnell die ehrlichen Seelen von Pieces Interactive, die Alone in the Dark auf 2024 verschoben haben. Jetzt ist es Zeit für ein drittes Spiel, um sich zu verabschieden.

Don't Nod und Focus Entertainment haben bekannt gegeben, dass Banishers: Ghosts of New Eden vom 7. November 2023 auf den 13. Februar 2024 verschoben wurde. Sie behaupten, dass das Spiel im Grunde fertig ist, aber dass es nicht so hell leuchten könnte, wenn es ungefähr zur gleichen Zeit wie Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Super Mario RPG veröffentlicht würde. und alles andere kommt Ende Oktober und Anfang November.

Eine interessante Entscheidung, wenn man bedenkt, dass es kaum zwei Monate her ist, seit wir das ursprüngliche Datum erhalten haben, und die meisten Daten, die wir seitdem erhalten haben, von Nintendo stammen und Banishers: Ghosts of New Eden nicht einmal auf Switch erscheint. Trotzdem haben die meisten von uns nicht unbegrenzt viel Geld, daher ist es eine sehr verständliche Entscheidung... bis du feststellst, dass der Februar zum Zeitpunkt des Schreibens Suicide Squad: Kill the Justice League, Helldivers II, Persona 3 Reload und Final Fantasy VII: Rebirth haben soll ...

Glaubst du, dass diese Verzögerung Banishers: Ghosts of New Eden helfen wird?