Super Mario Galaxy: The Movie Direct enthüllt Yoshi, Birdo und den Froschanzug

The Super Mario Galaxy Movie feiert am 3. April 2026 Premiere (in etwas mehr als zwei Monaten), und für Nintendo bedeutet das, dass es seine zweite Nintendo Direct-Präsentation verdient hat. Moderiert vom Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto, hat das Video neue Details zum Animationsfilm in Zusammenarbeit mit Illumination und Universal enthüllt.

Miyamoto-san hat dem neuen Trailer zu Super Mario Galaxy: The Movie Platz gemacht (siehe unten), der neue Aufnahmen der Wüstenkulisse von Super Mario Odyssey zeigt, mit Mario und Luigi im echten Dune/Mad-Max-Stil auf ihren Motorrädern, bereit, die umgekehrte Pyramide des Sandkönigreichs mit ihren Feuerblumen zu untersuchen. Hier finden sie den Zugang zu dem Rohr, durch das Yoshi schließlich zwischen den Welten reist. Es ist das andere Ende des Rohrs, das in der Post-Credit-Szene des Originalfilms entdeckt wurde.

"Seit mehr als 30 Jahren ist Yoshi ein integraler Bestandteil von Mario-Spielen", erinnert sich Miyamoto, bevor er mehrere seiner Auftritte auf SNES, Wii, Wii U und Switch rezensiert.

Chris Meledandri hat seinerseits angekündigt, dass "die Animation fertig ist und wir mit der Postproduktion und dem Sounddesign übergegangen sind", und sagte, dass neben der Nutzung von Skywalker Sound auch ein Orchesterteam mit mehr als 70 Instrumenten mit Musikern von Super Mario Galaxy zusammenarbeitet, um Brian Tylers Soundtrack zu gestalten, was nach dem Erfolg des Originals eine größere Herausforderung bedeutet.

Drücken Sie auf Play, um auch Birdo, Luigi in einem Froschkostüm zu sehen oder von einem Buzzy Beetle, den T-Rex-Dinosaurier aus Mario Odyssey (Cascade Kingdom) und andere Charaktere und Feinde zu sehen. Und was machen Baby Mario und Baby Luigi in den Armen einer Kröte im Pilzkönigreich?

Trailer 2 zu Super Mario Galaxy: The Movie – Erster Blick auf Yoshi