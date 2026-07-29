The Sinking City 2 wird zum Start einen New Game+-Modus bieten.

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Da der Start von Frogwares' The Sinking City 2 etwa drei Wochen entfernt ist, hat der ukrainische Entwickler einige letzte Informationen darüber geteilt, was das Spiel beim Debüt bieten wird.

Im Rahmen der neuen Informationsveröffentlichung, die 12 Minuten Spielzeit umfasst, die Sie unten vollständig sehen können, bestätigte Frogwares außerdem, dass die Fortsetzung des Survival-Horrors zum Start einen New Game+-Modus bieten wird, in dem Spieler die Geschichte mit ihren gesammelten Perk-Punkten, Perks und Items erneut spielen können, um die Herausforderungen im Laden besser zu nutzen und bestimmte Erfolge und Kosmetika freizuschalten.

Ansonsten wurde auch bestätigt, dass The Sinking City 2 irgendwann HDR unterstützen wird, aber nicht beim Debüt. Ein kostenloser Post-Launch-Patch wird vorbereitet, um sicherzustellen, dass der visuelle Modus im Spiel genutzt werden kann, wobei die "Grundlagen für den Patch bereits abgeschlossen" sind, wie eine Pressemitteilung erklärt. Der Zeitplan für dieses Update ist noch nicht festgelegt, aber uns wird gesagt, dass es "sehr bald nach dem Start" erwartet wird.

Falls du es noch nicht getan hast, verpasse nicht unsere aktuelle Vorschau von The Sinking City 2 , und wann du das Spiel selbst spielen kannst: Es erscheint am 18. August auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.