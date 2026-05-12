The Sinking City 2 Vorschau: Frogwares verleiht seinem eldritchischen Setup eine Survival-Horror-Note

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Als der Entwickler Frogwares ankündigte, bei der Produktion des Nachfolgers von The Sinking City einen etwas anderen Ansatz zu verfolgen, war ich sofort sehr neugierig, wie das letztlich aussehen würde. Das Originalspiel ist in vielerlei Hinsicht ein bewundernswertes Projekt, aber es ist größtenteils ein detektivrätselähnliches Erlebnis, ein Spiel, in dem man eine beunruhigende Welt erkundet und auf der Suche nach einer Antwort auf das übergeordnete Rätsel Hinweise entdeckt. Es funktionierte auf diesen Punkten, aber für The Sinking City 2 wird eine neue Richtung eingeschlagen, die für mich etwas überzeugender ist.

Frogwares entfernt sich vom Adventure-Puzzle-Aspekt und bietet stattdessen ein authentischeres Survival-Horror-Erlebnis. Es ist immer noch The Sinking City, daher gibt es Designelemente und Flair, die dem Originaldesign Tribut zollen, aber gleichzeitig ist dieser Nachfolger einschüchternder gestaltet und verwendet eine Designphilosophie, die jedem Resident Evil- oder Silent Hill-Fan vertraut sein wird.

Ich sage das als jemand, der die Gelegenheit hatte, ein paar Stunden The Sinking City 2 in einer Vorschau-Version zu spielen, die einzigartiges Gameplay in zwei verschiedenen Teilen des Spiels bot. Es gab einen Abschnitt, der eine Bibliothek, die weitläufige, überflutete Stadt und eine unheimliche Kirche verband, und dann einen weiteren Abschnitt, der in einem heruntergekommenen und gruseligen Krankenhaus untergebracht war. Bevor man sich überhaupt mit dem Gameplay und den Eindrücken beschäftigt, kann man wahrscheinlich schon spüren, wohin sich das Spiel entwickelt.

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Innerhalb von fünf Minuten nach Beginn dieses Preview-Builds fielen mir zwei Dinge auf. Zum einen gab es die deutlich verstörendere Horror-Natur des Gameplays, wobei The Sinking City 2 dunkler und klaustrophobischer wirkte als sein Vorgänger. Lichter flackern, Kreaturen klettern außerhalb deines peripheren Blickfelds herum, Knarren und Stöhnen lassen die ganze Welt feindlich erscheinen – in dieser Hinsicht ist das alles sehr traditioneller Survival-Horror. Ebenso wirkt ein schneller Blick auf die Menüs, das Inventar, die Kameraperspektive, wie der Protagonist Calvin Rafferty mit der Umgebung interagiert – alles fühlt sich vertraut an wie Survival Horror, wobei Resident Evil- und Silent Hill-Fans ohne Pause einsteigen können.

Du wanderst durch ein beengtes und enges Gebäude, in dem du mit Schubladen und Truhen interagierst, um Materialien oder Kugeln zu sammeln, bevor du versuchst, eine Tür zu öffnen und feststellst, dass sie eine bestimmte Art von Schlüssel zum Entsperren braucht. Du wehrst Monster ab, indem du auf Schwachstellen schießt und dein Bestes gibst, so genau wie möglich zu sein, um keine wichtigen Ressourcen zu verschwenden, bevor du mit der Umgebung interagierst, wenn die Action langsamer wird, um einen Weg freizuschalten. Auch hier handelt es sich um sehr traditionellen Survival-Horror, und da das Format einfach funktioniert und das seit vielen Jahren so ist, fühlt es sich in diesem Fall auch wie eine ziemlich natürliche Integration in das Setting von The Sinking City an.

Dennoch gebührt Frogwares Anerkennung, denn obwohl sie nicht versucht haben, das Survival-Horror-Format neu zu erfinden, haben sie willkommene Verbesserungen eingeführt, die der Struktur von The Sinking City entsprechen und von denen andere Survival-Horror-Spiele vielleicht lernen könnten. Zum einen bleibt die investigative Seite der Serie teilweise erhalten, indem ein Alan Wake 2-ähnliches Fallboard-System angeboten wird, auf dem man nützliche Informationen sammeln kann. Anstatt Briefe und Dokumente aufzusaugen und sie in einem eher anonymen Kodex zu verlieren, kann man die wirklich nützlichen Briefe jetzt auf ein Brett stellen, an dem sie leicht zugänglich sind, damit man schnell auf ihre Informationen zugreifen kann. Dies könnte dazu dienen, ein komplexes Rätsel zu lösen, wobei ein Beispiel in dieser Vorschau eine Steinsäule mit obskuren Symbolen darüber bezieht. Die Idee war, die korrekte Ausrichtung der Symbole durch Abgleich von Dokumenten zu bestimmen, um zu verstehen, was jedes Symbol bedeutete und wo es in der gestuften Anordnung verwendet werden sollte. Auch das ist keineswegs eine revolutionäre Idee, sondern nur eine etwas komplexere Art, Rätselmechanismen einzubauen, die den Spieler nicht überfordern oder ihn dazu zwingen, das Spiel mit einem physischen Notizbuch zur Hand zu spielen.

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Einerseits hast du die klare Survival-Horror-Inspiration, die kompakte Inventarverwaltung und Backtracking einfließt, wenn du die richtigen Werkzeuge hast, um sonst blockierte Bereiche zu erreichen. Es gibt Level und Orte mit genau der richtigen Menge an Komplexität und Schichtung, um das Gefühl zu haben, es gäbe immer Fortschrittsrouten, ohne verwirrend zu wirken. Und ja, es ist furchteinflößender, fokussierter und aus Mystery-Sicht immer noch gleichermaßen verblüffend. Man spürt die Verschmelzung von Ideen zwischen Frogwares' früheren Spielen, wie den Sherlock Holmes-Titeln, und wie sich dies wirkungsvoll mit dem Survival-Horror-Genre verbindet. Nach meinen Erfahrungen mit diesem Preview-Build versteht der Entwickler die Aufgabe und wie alles zusammenfließt, um ein stimmiges Ganzes zu ergeben. Die große Frage ist, ob das alles in der gesamten Geschichte bestehen wird, denn Survival-Horror-Spiele können durch mangelnde Präzision bei der Zusammenstellung ihrer Umgebungsrätsel, der Horror-Atmosphäre und des Überlebenskampfes entstehen oder zerstört werden, während das Alone in the Dark-Reboot ein Beispiel für ein Spiel ist, das das Gleichgewicht nicht ganz gefunden hat. Nach dem, was ich gesehen habe, hat Frogwares die Aufgabe genug verstanden, um The Sinking City 2 hervorzuheben und dieses Projekt zu verfolgen, wenn man solche Spiele mag.

Kurz gesagt, ich bin ziemlich beeindruckt von The Sinking City 2 und dem, was ich bisher vom Spiel gesehen habe. Es sieht wirklich so aus, als könnte dies eine bedeutende Weiterentwicklung des The Sinking City-Setups sein, und auch wenn es aus Sicht des Survival-Horror-Designs vielleicht etwas zu sicher spielt, sollten die breitere Erzählung, das Worldbuilding und der Fokus auf Frogwares' charakteristische Rätsellösung diesem Spiel ermöglichen, sich zu überzeugen und eine würdige Ergänzung für das Genre zu sein.