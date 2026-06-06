The Sinking City 2 wird im August auf PC, PS5 und Xbox Series X /S veröffentlicht

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Wenn du kürzlich unsere Vorschau gelesen und das neueste Update für Frogwares' The Sinking City 2 gesehen hast, könnte dich auch der Auftritt des Spiels auf der Future Games Show interessieren, wo das offizielle Veröffentlichungsdatum des kommenden Survival-Horror-Titels den Fans präsentiert wurde.

Es wurde bestätigt, dass bereits am 18. August The Sinking City 2 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren wird, mit einer weiterentwickelten Formel, die auf dem Originalspiel basiert, aber stärker auf eine Survival-Horror-Gameplay-Struktur setzt.

Die Nachricht über das Veröffentlichungsdatum ist mit einem neuen Trailer für das Spiel verbunden, den Sie unten vollständig sehen können.

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Aber warte, es gibt noch mehr! Frogwares teilte außerdem mit, dass eine Demo für The Sinking City 2 inzwischen im Schatten veröffentlicht wurde und auf Steam angehört werden kann. Es ist eine ziemlich umfassende Demo, ein Vorgeschmack auf das Spiel mit einer Stunde Action, insbesondere der ersten Stunde.

In einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt: "Die Demo deckt die erste Stunde des vollständigen Spiels ab und bietet einen frühen Einblick in Frogwares' Sicht auf Survival-Horror. Es bietet auch die erste Gelegenheit, den neuen Protagonisten, den okkulten Abenteurer Calvin Rafferty, richtig kennenzulernen und die Gründe für seine tragische und beschwerliche Reise in die überflutete und von Eldritch-Monstern verseuchte Stadt Arkham aufzudecken."

Freust du dich auf The Sinking City 2 und wirst du das Spiel im August spielen? Schaut euch unten eine Menge neuer Bilder zum Spiel an.