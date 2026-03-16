The Simpsons Autor übermittelt hoffnungsvolle Botschaft über eine Rückkehr von Hit & Run

Erst Ende Februar kehrte Radical Entertainment unter einem umbenannten Aussehen zurück, was die Hoffnung weckte, dass dies eine Rückkehr für eines der beliebtesten und ikonischsten Videospiele aller Zeiten, nämlich das von The Simpsons: Hit & Run, bedeuten könnte. Um diesem hoffnungsvollen Feuer noch mehr Öl zu geben, hat nun einer der Hauptautoren der langjährigen Zeichentrickserie behauptet, dass tatsächlich eine Rückkehr des Spiels stattfinden könnte.

In einem Interview mit People wurde Autor Matt Selman nach Hit & Run gefragt und ob das Spiel jemals in irgendeiner Form zurückkehren könnte. Er antwortete hoffnungsvoll mit der Antwort "Sag niemals nie", bevor er etwas mehr darüber erklärte, wie das Spiel vor all den Jahren entstanden ist.

"Natürlich, das ist so lange her, aber ich erinnere mich, dass ich in einem Meeting mit demjenigen war, der es gemacht hat, und Grand Theft Auto III war gerade erschienen, und wir dachten: 'Das muss die Simpsons-Version davon sein. Man muss in der Lage sein, in die Autos einzu- und auszusteigen." Sie wollten auf keinen Fall, dass Leute in die Autos ein- oder aussteigen. Das war also ein riesiger Kampf, den wir führen mussten, um in die Autos einzu- und auszusteigen. Wir haben diesen Kampf zum Glück gewonnen, denn es macht Spaß, in die Autos einzu- und auszusteigen."

Selman erklärte außerdem, dass "nichts in Stein gemeißelt ist" und dass "wir wissen, dass die Leute es lieben. Wir wissen, dass sie es wollen, also ist das gut", und deutete fort, dass der zeitlose Titel irgendwann zurückkehren könnte, um ein ganz anderes Publikum zu unterhalten als das, das er bei seiner Einführung 2003 begeisterte.

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