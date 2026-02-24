Radical Entertainment wird neu gebrandet, die Hoffnungen auf das Remake von Simpsons: Hit & Run werden erneut entfacht

Radical Entertainment, der Entwickler, der uns einst Hits wie The Simpsons: Hit & Run, Prototype, Scarface, Crash: Mind Over Mutant und viele andere nostalgische Hits brachte, wird umbenannt. Der Entwickler heißt jetzt New Radical Games, was dazu führt, dass alle denselben Witz machen.

Dieses Rebranding hat auch zu viel Hoffnung und Spekulationen darüber geführt, was das für den traditionsreichen Entwickler bedeutet. Auf seiner Website listet Radical seine Dienste so auf, dass sie mit anderen Studios zusammenarbeiten, vollständig an neuen Spielen, Portierungen arbeiten und – am spannendsten für Fans seiner klassischen Spiele – alte Titel remastern.

"Wir spezialisieren uns auf das Remastern klassischer Spiele, indem wir Grafik, Audio und Gameplay verbessern, um beliebte Titel für moderne Hardware wiederzubeleben und sowohl neue Spieler als auch Langjährige anzusprechen", heißt es auf der Website von New Radical. Fans hoffen, dass es für The Simpsons: Hit & Run noch einen Tanz gibt, sei es in einem Remake/Remaster oder sogar einer Fortsetzung.

Nostalgie trägt viel von der Hoffnung, dass The Simpsons: Hit & Run zurückkehrt. Auf ihrer Seite gibt es nicht viele Hinweise von New Radical Games, aber da all ihre alten Klassiker oben stehen, können wir hoffen, dass wenigstens einer von ihnen neues Leben bekommt.