The Plucky Squire hat jetzt einen optimierten Spielmodus

HQ

Einer der charmantesten und lustigsten Indies des Jahres 2024 war zweifellos The Plucky Squire. Für etwa 6-8 Stunden hast du ein farbenfrohes und unterhaltsames Abenteuer, das sehr an die klassischen 16-Bit-Teile von The Legend of Zelda erinnert.

Aber für einige war The Plucky Squire vielleicht ein zu einfaches Spiel. Aus diesem Grund hat das Studio All Possible Futures ein neues Update veröffentlicht, das jetzt auf Steam verfügbar ist und dessen Hauptattraktion ein neuer stromlinienförmiger Modus ist, der viele der visuellen Hilfsmittel und Anleitungen im Spiel entfernt. Dies erhöht das Gefühl der Entdeckung im Spiel, und der Spieler kann sich freier fühlen, jede Seite des Märchenbuchs nach Belieben zu erkunden. Der Patch behebt auch einige kleinere Fehler im Spiel.

Darüber hinaus und zur Feier der heutigen The Game Awards, bei denen es für das beste Familienspiel und das beste Indie-Debüt nominiert ist, ist The Plucky Squire jetzt mit einem Rabatt von 25 % auf Steam erhältlich.