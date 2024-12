Heute Abend ist es Zeit für die Game Awards - und wir haben alles für euch

HQ

Heute Abend ist endlich die Nacht der The Game Awards, Geoff Keighleys eigener Veranstaltung, die er sowohl produziert als auch veranstaltet und bei der das beste Spiel des Jahres durch eine Zusammenarbeit zwischen den Medien, aber auch den abstimmenden Nutzern ausgewählt wird.

Die Messe ist nach und nach extrem beliebt geworden und hat jedes Jahr neue Zuschauerrekorde, was dazu geführt hat, dass sich immer mehr Spielefirmen dafür entschieden haben, ihre kommenden Projekte auf der Messe zu zeigen. Dieses Jahr feiern die Game Awards ihr zehnjähriges Jubiläum, und all die Journalisten und Insider, die uns normalerweise sagen, dass wir unsere Erwartungen im Zaum halten sollen, tun dieses Jahr das Gegenteil und scheinen zu glauben, dass es etwas Außergewöhnliches werden wird.

Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten, wenn das Event um 01:00 Uhr GMT / 02:00 Uhr MEZ / 03:00 Uhr EET (mit einer Pre-Show, die in der Regel Indies enthält, 30 Minuten früher) auf Youtube und vielen anderen Streaming-Diensten beginnt. Wir werden natürlich über alles berichten, für diejenigen unter euch, die nicht die Möglichkeit haben, alles live in der Nacht zu sehen, und ihr könnt über unsere spezielle The Game Awards-Seite lesen, die ihr hier findet.