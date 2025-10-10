The Outer Worlds 2 Die Entwicklung ist abgeschlossen und Sie können sie bereits vorladen

HQ

Obwohl Obsidian Entertainment noch nicht bekannt gegeben hat, dass die Entwicklung von The Outer Worlds 2 abgeschlossen ist (obwohl wir vermuten, dass dies in den nächsten Stunden passieren wird, da der kalifornische Entwickler zum Zeitpunkt des Schreibens wahrscheinlich noch schläft), deutet vieles darauf hin, dass das Spiel nun "gold geworden" ist. und mit anderen Worten, es ist fertig.

Wir stellen jedoch fest, dass die Fortsetzung jetzt sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox zum Vorab-Download verfügbar ist (über das Microsoft Store, was im Grunde immer bedeutet, dass das Spiel fertig ist. Es sind 77,3 Gigabyte für den PC und 79,49 Gigabyte für die Xbox, und wir können etwas Ähnliches für die PlayStation 5 vermuten.

Diejenigen, die befürchtet haben, dass The Outer Worlds 2 sich verzögern würde, können sich jetzt zurücklehnen und den Countdown bis zur Veröffentlichung am 29. Oktober starten, wenn wir wieder die Kolonie Arcadia erkunden und verschiedene neue Fraktionen kennenlernen werden. Auch... Vergessen Sie nicht, dass das Spiel mit Game Pass enthalten ist.