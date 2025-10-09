The Outer Worlds 2 Designs sind dem Xbox Design Lab beigetreten

HQ

Wie Sie wissen, können Sie mit Xbox Design Lab Ihre eigenen Xbox-Controller aus einer nahezu unendlichen Auswahl an Optionen erstellen, darunter Farben, Materialien und mehr. Hin und wieder gibt es aber auch Auswahlmöglichkeiten mit Themen aus Spielen, und wir haben kürzlich berichtet, dass man mit dem Dienst The Witcher und Ninja Gaiden Controller erstellen kann.

Jetzt wurden diese noch einmal um The Outer Worlds 2 -Designs erweitert, insbesondere um The Moon Man, und Sie können es sowohl für Standard-Controller als auch für Xbox Elite Series 2 -Controller verwenden. Wenn ihr rechtzeitig zur Veröffentlichung von The Outer Worlds 2 am 24. Oktober etwas Cooles basteln wollt, geht schnell zu diesem Link und legt los.

Wir haben es selbst kurz ausprobiert und dachten, das Motiv eignet sich gut für etwas Bunteres, und so ist es dann auch geworden.