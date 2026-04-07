The Occultist werde ab morgen anfangen, deine Albträume zu nähren

HQ

Hier bei Gamereactor hören wir seit über vier Jahren von The Occultist, seit DALOAR Studios (damals bekannt als Pentakill Studios) ihr Konzept für ein übernatürliches Abenteuer vorgestellt und ihre ehrgeizigen Pläne enthüllt haben, daraus nicht nur ein Videospiel, sondern einen Film zu machen. Im Laufe der Jahre hat sich das Projekt weiterentwickelt, immer mehr Aufmerksamkeit und Lob erhalten, obwohl auch seine Veröffentlichung verschoben wurde... Bis jetzt.

Morgen, am 8. April, wird The Occultist auf PC und Konsolen Angst bringen, und wir haben bereits den schaurigen Launch-Trailer dazu. In The Occultist spielen wir Alan Rebels (dessen Stimme vertraut klingen wird, da sie von Doug Cockle gesprochen wird, demselben Schauspieler, der Geralt von Rivia in The Witcher 3: Wild Hunt gesprochen hat), ein Mann mit einer seltsamen Verbindung zum Jenseits, der seinen Erinnerungen in Godstone nicht entkommen kann.

Ein Rätsel, das es wert ist, erforscht zu werden, es sei denn, man ist schwach unter Nerven. Wirst du morgen The Occultist spielen?