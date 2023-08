The Occultist gewinnt den Indie Award 2023 auf der devcom, der Entwicklerkonferenz der Gamescom

HQ

Heute startet die Gamescom 2023 offiziell in Köln, aber die Entwickler der Spiele, die dort zu sehen und zu testen sein werden, haben sich bereits auf der Koelmesse versammelt, um Eindrücke auszutauschen, Synergien miteinander zu schaffen und die Arbeit der vielen Studios zu würdigen, die sich aus ganz Europa und darüber hinaus auf der devcom-Ereignis.

Neben Gesprächen und Treffen feiern die Entwickler die Verleihung des Indie Award 2023 für die beste Entwicklung, und in diesem Jahr ging er an ein spanisches Studio und Projekt: The Occultist von Pentakill Studios.

Falls Sie es nicht wissen: The Occultist ist ein Horror-Indie, der in Valladolid entwickelt wird und auf realen Zeugnissen basiert, in denen sein Protagonist Alan ein Pendel verwendet, um mit dem Jenseits und den Wesen, die es bewohnen, zu kommunizieren. Es soll nächstes Jahr in die Kinos kommen, und in Hollywood ist sogar eine Verfilmung in Arbeit.