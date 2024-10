The Nightmare Before Christmas inspiriert Disney Speedstorm Staffel 10, jetzt verfügbar Jack Skellington, Sally, Oogie Boogie und Dr. Finkelstein schließen sich dem Free-to-Play-Arcade-Rennspiel an.

HQ Disney Speedstorm hat die neue Staffel 10 eingeläutet, die von The Nightmare Before Christmas inspiriert ist. Vier frische Rennfahrer erweitern das Arcade-Rennspiel: Jack Skellington, Sally, Oogie Boogie und Dr. Finkelstein. Um die ersten beiden zu erhalten, ist es erforderlich, den Golden Pass zu kaufen, den Sie mit im Spiel verdienten Guthaben oder direkt im Laden für 9,99 € kaufen können. Die anderen beiden können kostenlos über die Season Tour und die kostenlose Stufe des Passes freigeschaltet werden. Jeder Spieler kann in einer neuen Umgebung namens The Nightmare Festival Rennen fahren, die 6 Strecken rund um Orte wie Halloween Town, Oogie Boogie's Lair, Spiral Hill oder Christmas Town umfasst. Die Saison fügt außerdem 10 neue Crewmitglieder hinzu, die alle aus dem Tim Burton-Stop-Motio-Klassiker stammen, darunter Zero, Igor oder der Bürgermeister aus Halloween Town. Wenn Sie ein paar kostenlose Updgrade-Münzen wünschen, können Sie diesen Code hier verwenden: JACKOLANTERN Gameloft möchte, dass Disney Speedstorm Fans einbezogen werden Auf der Gamescom haben wir mit Gameloft darüber gesprochen, was es Neues für Disney Speedstorm und ihren anderen Arcade-Renntitel, Asphalt Legends Unite, gibt. Sie sagten uns, dass sie mit der Resonanz auf beide Spiele sehr zufrieden sind und lobten die Community. "Unser Hauptziel ist es also, dass die Fans die ersten sind, die in unsere Kreation involviert sind", sagten sie. Unser vollständiges Interview mit Nicolle Fadanelli und Arnaud Benefice von Gameloft könnt ihr euch unten ansehen. HQ